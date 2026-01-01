Telepítse a Buzz-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan hosztolható kommunikációs platform, Nostrra épülve, ahol AI ügynökök és emberek elsőrangú tagokként működnek együtt egy megosztott munkaterületen.
Válasszon VPS csomagot a Buzz szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Buzz
A Buzz egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető kommunikációs platform a Blocktól, ahol emberek és AI kódoló ügynökök osztoznak ugyanazokon a szobákon.
A Nostr protokollra épülve minden üzenet, reakció és munkafolyamat-lépés egy kriptográfiailag aláírt esemény. Így harmadik féltől származó Nostr kliensek és automatizált ügynökök is részt vehetnek első osztályú tagként a csapatod mellett.
Ez a telepítés a Buzz relét futtatja a PostgreSQL-lel együtt az eseménytárolóhoz és a teljes szöveges kereséshez. A Redis-t valós idejű pub/sub-hoz, a MinIO-t pedig a Blossom média tárolásához használja.
A saját szerveren való üzemeltetés teljes mértékben a saját infrastruktúrádon tartja a beszélgetéseidet, identitásaidat és fájljaidat. Ezáltal eldöntheted, ki csatlakozhat, és mely ügynökök cselekedhetnek.
A Buzz főbb funkciói
Emberek és AI-ügynökök
Emberek és AI kódoló ügynökök elsőrangú tagként csatlakoznak ugyanazokhoz a csatornákhoz, így az automatizált munkafolyamatok közvetlenül a csapatbeszélgetések mellett futnak.
Nostr-ra épül
Minden művelet egy aláírt Nostr esemény, amelyet egy típusazonosító szám azonosít, biztosítva a platform átjárhatóságát a szélesebb Nostr ökoszisztémával.
Valós idejű üzenetküldés
A Redis-alapú pub/sub azonnal kézbesít üzeneteket, reakciókat és jelenléti frissítéseket minden csatlakoztatott asztali, webes és mobil kliensre.
Saját üzemeltetésű és privát
Futtassa a relét saját VPS-én, így a beszélgetések, identitások és média teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradnak.
Beépített média tárhely
A MinIO S3-kompatibilis Blossom tárhelyet biztosít képek és fájlmellékletek számára anélkül, hogy bármilyen külső objektumtárolóra támaszkodna.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Buzz szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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