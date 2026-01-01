A Gramps Web a Gramps, a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú genealógiai platform együttműködő webes felülete. Magán családfa adatbázisát többfelhasználós webalkalmazássá alakítja át. Ez bármely böngészőből elérhető, interaktív diagramokkal, térképekkel, teljes szöveges kereséssel és DNA-elemző eszközökkel kiegészítve. Ellentétben a felhőalapú genealógiai szolgáltatásokkal, amelyek pénzzé teszik családtörténeti adatait, a Gramps Web teljes egészében saját VPS-én fut. Így minden ősi feljegyzés, dokumentum és fénykép teljes ellenőrzése alatt marad.

A Gramps Web a Gramps natív adatbázis-formátumát használja. Így a meglévő asztali Gramps adatok közvetlenül importálhatók. A webes felületen keresztül végrehajtott változások pedig szinkronizálódnak az asztali alkalmazással. Az első regisztráló felhasználó lesz a családfa tulajdonosa és adminisztrátora.