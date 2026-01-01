Telepítse a Gramps Webet egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű genealógiai platform családfák építéséhez, felfedezéséhez és megosztásához bármely böngészőből.
Válasszon VPS csomagot a Gramps Web szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gramps Web
A Gramps Web a Gramps, a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú genealógiai platform együttműködő webes felülete. Magán családfa adatbázisát többfelhasználós webalkalmazássá alakítja át. Ez bármely böngészőből elérhető, interaktív diagramokkal, térképekkel, teljes szöveges kereséssel és DNA-elemző eszközökkel kiegészítve. Ellentétben a felhőalapú genealógiai szolgáltatásokkal, amelyek pénzzé teszik családtörténeti adatait, a Gramps Web teljes egészében saját VPS-én fut. Így minden ősi feljegyzés, dokumentum és fénykép teljes ellenőrzése alatt marad.
A Gramps Web a Gramps natív adatbázis-formátumát használja. Így a meglévő asztali Gramps adatok közvetlenül importálhatók. A webes felületen keresztül végrehajtott változások pedig szinkronizálódnak az asztali alkalmazással. Az első regisztráló felhasználó lesz a családfa tulajdonosa és adminisztrátora.
A Gramps Web főbb funkciói
Interaktív családi diagramok
Sugárdiagramok, családfa nézetek, leszármazási fák és idővonal vizualizációk különböző perspektívákat nyújtanak a családtörténetedről a böngészőben.
Teljes szöveges keresés
Azonnal keressen minden személyt, helyet, eseményt, forrást és jegyzetet a fájában — beleértve a csatolt dokumentumokban és médiában található tartalmat is.
Asztali gép szinkronizálás
A Gramps natív adatbázis formátumát használja a kétirányú szinkronizáláshoz a Gramps asztali alkalmazással, így a webes és asztali szerkesztések szinkronban maradnak.
Többfelhasználós együttműködés
Hívjon meg családtagokat szerepkör alapú engedélyekkel — a szerkesztők hozzáadhatnak rekordokat, míg a megtekintők csak böngészhetnek, így adatai rendezettek maradnak.
DNS-elemző eszközök
Kromoszómaböngésző, megosztott DNS-szegmens vizualizáció és készletkezelés a genetikai genealógiai adatok hagyományos feljegyzések mellé történő integrálásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gramps Web szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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