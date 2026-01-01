A Suwayomi-Server egy saját üzemeltetésű manga és képregény olvasó szerver — a népszerű Tachiyomi Android alkalmazás asztali újraírása. Ugyanazon kiterjesztési ökoszisztémán keresztül csatlakozik több száz mangaforráshoz, mint a Tachiyomi. Ezáltal egy hatalmas címkönyvtárhoz biztosít hozzáférést. A tiszta webes felület bármilyen eszközről elérhető. A korlátozott katalógusú és előfizetéses felhőalapú manga szolgáltatásokkal ellentétben a Suwayomi teljes egészében a saját szerverén fut. Nincsenek folyamatos díjak.

Minden olvasási előzmény, könyvtári adat és letöltés helyben tárolódik. A Suwayomi támogatja az automatikus könyvtárfrissítéseket, a fejezetek CBZ formátumú letöltését, az OPDS katalógus támogatását dedikált e-olvasó alkalmazásokhoz, és a testreszabható olvasási élményt — így egy teljes értékű, saját üzemeltetésű platformot biztosít a manga és képregény rajongók számára.