Telepítse a Suwayomit egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű manga és képregény szerver, amely több száz Tachiyomi forrást tesz elérhetővé bármely webböngészőben.
Válasszon VPS csomagot a Suwayomi szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Suwayomi
A Suwayomi-Server egy saját üzemeltetésű manga és képregény olvasó szerver — a népszerű Tachiyomi Android alkalmazás asztali újraírása. Ugyanazon kiterjesztési ökoszisztémán keresztül csatlakozik több száz mangaforráshoz, mint a Tachiyomi. Ezáltal egy hatalmas címkönyvtárhoz biztosít hozzáférést. A tiszta webes felület bármilyen eszközről elérhető. A korlátozott katalógusú és előfizetéses felhőalapú manga szolgáltatásokkal ellentétben a Suwayomi teljes egészében a saját szerverén fut. Nincsenek folyamatos díjak.
Minden olvasási előzmény, könyvtári adat és letöltés helyben tárolódik. A Suwayomi támogatja az automatikus könyvtárfrissítéseket, a fejezetek CBZ formátumú letöltését, az OPDS katalógus támogatását dedikált e-olvasó alkalmazásokhoz, és a testreszabható olvasási élményt — így egy teljes értékű, saját üzemeltetésű platformot biztosít a manga és képregény rajongók számára.
A Suwayomi főbb funkciói
Több száz forrás
Csatlakozzon több száz manga- és képregényforráshoz a Tachiyomi bővítmény-ökoszisztéma segítségével, amely több tucat nyelven és műfajban kínál oldalakat.
Automatikus könyvtárfrissítések
Állítson be egy frissítési intervallumot, és a Suwayomi automatikusan ellenőrzi az összes követett sorozatot új fejezetekért, naprakészen tartva könyvtárát kézi frissítés nélkül.
Offline fejezetletöltések
Fejezetek letöltése offline olvasáshoz, opcionálisan CBZ archívumként menthető, amely kompatibilis bármely képregényolvasó alkalmazással.
OPDS katalógus támogatás
A beépített OPDS katalógus lehetővé teszi az e-olvasó alkalmazásoknak, mint például a KOReader és a Panels, hogy közvetlenül csatlakozzanak a Suwayomi könyvtáradhoz dedikált eszközökön olvasáshoz.
Böngészőalapú olvasó
Olvass mangát közvetlenül a böngészőben egy teljes funkcionalitású olvasóval, amely támogatja az egyéni elrendezéseket, oldalmegjelenítési módokat és az olvasási irány beállításait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Suwayomi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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