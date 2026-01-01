Az Evolution API egy nyílt forráskódú platform, amely átfogó REST API-t biztosít a WhatsApp üzenetküldés automatizálásához. A Baileys könyvtárra épülve lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy WhatsApp fiókokat csatlakoztassanak, üzeneteket küldjenek és fogadjanak, valamint névjegyeket kezeljenek. Emellett valós idejű eseményfeldolgozáshoz webhookokat indíthatnak, mindezt drága hivatalos API díjak nélkül a nem Cloud API kapcsolatok esetén.

Az Evolution API saját VPS-en történő üzemeltetése az összes ügyfélbeszélgetési adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez biztosítja az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést és kiküszöböli az üzenetenkénti költségeket, amelyek a kereskedelmi szolgáltatókat drágává teszik nagy volumen esetén. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Redis gyorsítótár megbízható adatmegőrzést és nagy átviteli sebességű üzenetkezelést biztosít a termelési munkaterhelésekhez.