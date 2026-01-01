Telepítse az Evolution API-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú WhatsApp Business API átjáró chatbotok, automatizálások és ügyfélüzenet-küldési integrációk létrehozásához.
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Erre jó a Evolution API
Az Evolution API egy nyílt forráskódú platform, amely átfogó REST API-t biztosít a WhatsApp üzenetküldés automatizálásához. A Baileys könyvtárra épülve lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy WhatsApp fiókokat csatlakoztassanak, üzeneteket küldjenek és fogadjanak, valamint névjegyeket kezeljenek. Emellett valós idejű eseményfeldolgozáshoz webhookokat indíthatnak, mindezt drága hivatalos API díjak nélkül a nem Cloud API kapcsolatok esetén.
Az Evolution API saját VPS-en történő üzemeltetése az összes ügyfélbeszélgetési adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez biztosítja az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést és kiküszöböli az üzenetenkénti költségeket, amelyek a kereskedelmi szolgáltatókat drágává teszik nagy volumen esetén. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Redis gyorsítótár megbízható adatmegőrzést és nagy átviteli sebességű üzenetkezelést biztosít a termelési munkaterhelésekhez.
A Evolution API főbb funkciói
Több példányos kezelés
Csatlakoztasson és kezeljen több WhatsApp számot egyetlen telepítésből, ahol minden példány elszigetelt és az API-n keresztül önállóan vezérelhető.
Chatbot integrációk
A Typebot, Chatwoot és OpenAI natív csatlakozói lehetővé teszik a no-code chatbot építést és az AI-alapú automatizált beszélgetéseket a WhatsAppon.
Webhook eseményrendszer
A valós idejű webhookok üzenet-, kapcsolat- és csoporteseményeket szállítanak az alkalmazásnak abban a pillanatban, amikor azok bekövetkeznek, lehetővé téve az azonnali automatizált válaszokat.
Munkafolyamat-automatizálás
Kompatibilis az n8n-nel és más automatizálási platformokkal, lehetővé téve komplex többlépéses üzenetküldési munkafolyamatok létrehozását egyedi kód nélkül.
RESTful API
Letisztult HTTP/JSON API QR-kódos hitelesítéssel egyszerűvé teszi a WhatsApp üzenetküldés integrálását bármely alkalmazásba vagy szolgáltatásba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Evolution API szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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