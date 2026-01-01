Telepítse a PrivateBint egy kattintásos telepítéssel.
Nulla tudású titkosítással védett pastebin, ahol a szerver soha nem látja a tartalmát — minden titkosítás és visszafejtés teljes egészében a böngészőben történik.
Válasszon VPS csomagot a PrivateBin szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PrivateBin
A PrivateBin egy minimalista, nyílt forráskódú pastebin. A tartalom 256 bites AES-GCM titkosítással van ellátva közvetlenül a böngészőben, mielőtt az valaha is elérné a szervert. A visszafejtési kulcs csak az URL-töredékben található. Ezt a böngészők soha nem küldik el a szervernek, ami azt jelenti, hogy még a szerver üzemeltetője sem olvashatja el, amit megosztasz. Több mint 8000 GitHub csillaggal ez az egyik legmegbízhatóbb elérhető „zero-knowledge” megosztó eszköz.
A PrivateBin saját VPS-en való üzemeltetése teljesen priváttá teszi a megosztási infrastruktúrádat. Így egyetlen harmadik fél szolgáltatás sem látja a beillesztett tartalmaidat. A könnyűsúlyú Alpine konténer minimális erőforrásokat igényel. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a megőrzési szabályzatok, fájlméret-korlátok és hozzáférés felett.
A PrivateBin főbb funkciói
Zéró tudású titkosítás
A 256 bites AES-GCM titkosítás teljesen a böngészőben fut, így a szerver csak titkosított szöveget tárol, és soha nem férhet hozzá a titkosítatlan tartalmához.
Elolvasás után égesse el
Az egyszeri beillesztések automatikusan törlődnek az első megtekintés után, így ideálisak jelszavak, tokenek vagy bármilyen olyan titok megosztására, amely nem maradhat fenn.
Jelszóvédelem
Adjon meg egy opcionális jelszót az URL-alapú kulcs mellé, hogy egy második hozzáférés-vezérlési réteget biztosítson a különösen érzékeny beillesztésekhez.
Szintaxis kiemelés
Több mint 200 programozási nyelvi téma teszi lehetővé a kódrészletek egyszerű megosztását és áttekintését olvasható formázással és színkódolt szintaxissal.
Nincs szükség fiókokra
A link birtokában bárki azonnal elolvashatja a bejegyzést — nincs regisztráció, nincs nyomon követés, és a szerver nem gyűjt vagy tárol felhasználói adatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PrivateBin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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