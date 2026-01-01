A PrivateBin egy minimalista, nyílt forráskódú pastebin. A tartalom 256 bites AES-GCM titkosítással van ellátva közvetlenül a böngészőben, mielőtt az valaha is elérné a szervert. A visszafejtési kulcs csak az URL-töredékben található. Ezt a böngészők soha nem küldik el a szervernek, ami azt jelenti, hogy még a szerver üzemeltetője sem olvashatja el, amit megosztasz. Több mint 8000 GitHub csillaggal ez az egyik legmegbízhatóbb elérhető „zero-knowledge” megosztó eszköz.

A PrivateBin saját VPS-en való üzemeltetése teljesen priváttá teszi a megosztási infrastruktúrádat. Így egyetlen harmadik fél szolgáltatás sem látja a beillesztett tartalmaidat. A könnyűsúlyú Alpine konténer minimális erőforrásokat igényel. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a megőrzési szabályzatok, fájlméret-korlátok és hozzáférés felett.