Dolibarr egy moduláris, nyílt forráskódú ERP és CRM platform. Egyetlen integrált rendszerben lefedi a teljes üzleti működést. Ez magában foglalja az ügyfélkezelést, árajánlatokat, számlákat, készletet, projekteket, emberi erőforrásokat és könyvelést. Modulalapú architektúrájának köszönhetően csak a vállalkozása számára szükséges funkciókat aktiválhatja. Ezáltal az interfész rendezett marad, ahogy az igényei növekednek.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Dolibarrt, pénzügyi adatai, ügyfélnyilvántartásai és üzleti dokumentumai olyan infrastruktúrán tárolódnak, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Nincsenek felhasználónkénti licencdíjak, nincsenek szolgáltató által előírt tárhelykorlátok, és nincs előfizetés sem a fejlett modulok feloldásához. Ezáltal költséghatékony, hosszú távú választás a növekvő vállalkozások számára, amelyek teljes tulajdonjogot szeretnének működési adataik felett.