Telepítse a Dolibarr-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú ERP és CRM platform az értékesítés, a számlázás, a készlet és az üzleti műveletek kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Dolibarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dolibarr
Dolibarr egy moduláris, nyílt forráskódú ERP és CRM platform. Egyetlen integrált rendszerben lefedi a teljes üzleti működést. Ez magában foglalja az ügyfélkezelést, árajánlatokat, számlákat, készletet, projekteket, emberi erőforrásokat és könyvelést. Modulalapú architektúrájának köszönhetően csak a vállalkozása számára szükséges funkciókat aktiválhatja. Ezáltal az interfész rendezett marad, ahogy az igényei növekednek.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Dolibarrt, pénzügyi adatai, ügyfélnyilvántartásai és üzleti dokumentumai olyan infrastruktúrán tárolódnak, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Nincsenek felhasználónkénti licencdíjak, nincsenek szolgáltató által előírt tárhelykorlátok, és nincs előfizetés sem a fejlett modulok feloldásához. Ezáltal költséghatékony, hosszú távú választás a növekvő vállalkozások számára, amelyek teljes tulajdonjogot szeretnének működési adataik felett.
A Dolibarr főbb funkciói
Integrált CRM
Kövesse nyomon a leadeket, kezelje a kapcsolatokat és figyelje az értékesítési folyamatot az első érintkezéstől az aláírt számláig, mindezt egy helyen.
Számlázás és árajánlatok
Készítsen professzionális árajánlatokat, alakítsa át őket megrendelésekké és állítson ki számlákat automatizált fizetéskövetéssel és emlékeztetőkkel.
Készletkezelés
Figyelje a készletszinteket, kezelje a beszerzési rendeléseket, és kövesse nyomon a termékmozgásokat raktárakon vagy helyszíneken keresztül.
Projekt és időkövetés
Feladatok kiosztása, projektekhez kapcsolódó idő naplózása és a jövedelmezőség mérése beépített erőforrás- és költségvetés-kezeléssel.
Moduláris architektúra
Csak azokat a modulokat aktiválja, amelyekre vállalkozásának ma szüksége van, majd engedélyezze a további funkciókat, ahogy a működése bővül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dolibarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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