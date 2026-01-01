Telepítse a LibreDesk-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú omnichannel ügyfélszolgálati platform jegykezeléssel, élő chat-tel, e-mail postafiókokkal és SLA kezeléssel.
Válasszon VPS csomagot a LibreDesk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LibreDesk
A LibreDesk egy nyílt forráskódú ügyfélszolgálati platform, amely az e-mail, élő csevegés és egyéb csatornák beszélgetéseit egyetlen csapatmunkaterületre egyesíti. Bármilyen méretű ügyfélszolgálati csapatok számára készült. Lefedi a teljes támogatási életciklust – az első kapcsolattól a megoldásig. Eszközöket biztosít a hozzárendeléshez, priorizáláshoz, SLA-követéshez, előre megírt válaszokhoz és ügyfél-elégedettségi felmérésekhez.
A LibreDesk saját üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a csapatának a beszélgetési előzmények és az ügyféladatok felett ügynökönkénti vagy jegyenkénti díjak nélkül.
Ön irányítja az infrastruktúrát, az integrációkat és az adatmegőrzési szabályzatokat. Közvetlenül csatlakoztathatja e-mail fiókjait és csevegő widgetjeit. Mindezt anélkül teheti meg, hogy az adatokat egy harmadik féltől származó SaaS platformon keresztül irányítaná.
A LibreDesk főbb funkciói
Többcsatornás postaládák
Kezelje az e-mailt, az élő csevegést és az API-alapú beszélgetéseket egy egységesített postaládából, hogy az ügynököknek soha ne kelljen fülek között váltaniuk a válaszadáskor.
SLA menedzsment
Állítson be válaszadási és megoldási időcélokat postafiókonként, és automatikus értesítéseket kaphat, mielőtt a határidők lejárnának.
Automatizálási szabályok
Automatikus hozzárendelés, címkézés, prioritásváltozások és válaszok indítása a beszélgetési feltételek és az ügynök elérhetősége alapján.
Sablonválaszok
Mentse és keressen újrahasználható válaszsablonokat, hogy az ügynökök másodpercek alatt következetesen válaszolhassanak a gyakori kérdésekre.
CSAT felmérések
Küldjön automatikusan felbontás utáni elégedettségi felméréseket és kövesse nyomon az eredményeket ügynökönként, csapatonként és postafiókonként, időbeli bontásban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibreDesk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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Saját üzemeltetésű munkaterület, ahol emberek és AI ügynökök ugyanazokat a helyiségeket osztják meg.