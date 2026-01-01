A LibreDesk egy nyílt forráskódú ügyfélszolgálati platform, amely az e-mail, élő csevegés és egyéb csatornák beszélgetéseit egyetlen csapatmunkaterületre egyesíti. Bármilyen méretű ügyfélszolgálati csapatok számára készült. Lefedi a teljes támogatási életciklust – az első kapcsolattól a megoldásig. Eszközöket biztosít a hozzárendeléshez, priorizáláshoz, SLA-követéshez, előre megírt válaszokhoz és ügyfél-elégedettségi felmérésekhez.

A LibreDesk saját üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a csapatának a beszélgetési előzmények és az ügyféladatok felett ügynökönkénti vagy jegyenkénti díjak nélkül.

Ön irányítja az infrastruktúrát, az integrációkat és az adatmegőrzési szabályzatokat. Közvetlenül csatlakoztathatja e-mail fiókjait és csevegő widgetjeit. Mindezt anélkül teheti meg, hogy az adatokat egy harmadik féltől származó SaaS platformon keresztül irányítaná.