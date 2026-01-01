Telepítse a Radicale-t egyetlen kattintással.
Könnyű, saját magad által üzemeltetett CalDAV és CardDAV szerver, amely lehetővé teszi a naptárak és kapcsolatok szinkronizálását minden eszközöd között.
Válasszon VPS csomagot a Radicale szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Radicale
A Radicale egy kicsi, egyszerű, problémamentes CalDAV (naptár) és CardDAV (névjegy) szerver, Python nyelven írva. A szabványos protokollokat használja, amelyeket minden modern operációs rendszer natívan támogat, mint például az iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE. Így a naptárak és névjegyek szinkronizálódnak az eszközeire anélkül, hogy egyedi alkalmazásokat vagy böngészőbővítményeket kellene telepítenie.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Radicale-t, minden esemény, cím és megosztott naptár az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Így nem kerülnek egy naptár SaaS-hez. A szerver a gyűjteményeket egyszerű fájlokként tárolja a lemezen, és nem igényel adatbázist. Kis Python erőforrásigényének köszönhetően kényelmesen fut más alkalmazások mellett.
A Radicale főbb funkciói
Standard CalDAV és CardDAV
Natív szinkronizálás iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME és KDE rendszerekkel harmadik féltől származó kliensek nélkül — minden modern operációs rendszer alapból támogatja a protokollokat.
Fájlalapú tárolás
Naptárak és névjegyek sima iCalendar és vCard fájlokként tárolódnak a lemezen — könnyen biztonsági menthetők, verziókövethetők vagy migrálhatók adatbázis-mentések nélkül.
Többfelhasználós megosztással
Minden hitelesített felhasználó saját gyűjteményeket kap, opcionális megosztási szabályokkal a megosztott családi vagy csapatnaptárakhoz.
Apró erőforrás-lábnyom
Tiszta Python szerver adatbázis nélkül másodpercek alatt elindul, és tíz megabájt memóriát használ – tökéletes a legkisebb VPS csomagokhoz.
Webes kezelőfelület
A beépített böngészőfelület segítségével a felhasználók böngészhetik a gyűjteményeket, másolhatják a CalDAV/CardDAV URL-eket az ügyfél beállításához, és ellenőrizhetik a működést.
Fordított proxy kompatibilis
Úgy tervezték, hogy nginx, Apache vagy Traefik mögött működjön, upstream HTTPS lezárással, így a telepítés egyszerű és biztonságos.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Radicale szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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