A Radicale egy kicsi, egyszerű, problémamentes CalDAV (naptár) és CardDAV (névjegy) szerver, Python nyelven írva. A szabványos protokollokat használja, amelyeket minden modern operációs rendszer natívan támogat, mint például az iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE. Így a naptárak és névjegyek szinkronizálódnak az eszközeire anélkül, hogy egyedi alkalmazásokat vagy böngészőbővítményeket kellene telepítenie.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Radicale-t, minden esemény, cím és megosztott naptár az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Így nem kerülnek egy naptár SaaS-hez. A szerver a gyűjteményeket egyszerű fájlokként tárolja a lemezen, és nem igényel adatbázist. Kis Python erőforrásigényének köszönhetően kényelmesen fut más alkalmazások mellett.