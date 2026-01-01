Telepítse a PicoClaw-t egyetlen kattintással.
Ultrakönnyű AI asszisztens, Go nyelven íródott, natív MCP támogatással és 30+ LLM szolgáltató integrációval.
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Erre jó a PicoClaw
A PicoClaw egy független, nyílt forráskódú AI asszisztens, amelyet a Sipeed kezdeményezett, és teljes egészében Go nyelven, a nulláról íródott. A projektet önindító folyamattal építették újjá — az AI ügynök maga vezérelte az architektúra migrációját és a kód optimalizálását. Ez egyetlen statikus bináris fájlt eredményezett, amely kevesebb mint egy másodperc alatt indul el és egyetlen CPU magon fut.
A PicoClaw-ot aprónak, gyorsnak és bárhol telepíthetőnek tervezték. Ugyanazokat a feladatokat futtatja, mint a sokkal nagyobb ügynök keretrendszerek. Mindössze körülbelül 10 MB RAM-ot fogyaszt. A launcher VPS-en történő saját üzemeltetése böngésző alapú konzolt biztosít. Emellett állandó konfigurációt és egy hosszú ideig futó átjárót is nyújt. Ez az átjáró összeköti a kiválasztott LLM-et a Telegrammal, a Discorddal, a Matrixszal, a WeChattel és bármely MCP szerverrel, amelyre rámutat.
A PicoClaw főbb funkciói
Ultra-alacsony lábnyom
A 10 MB alatti memóriafoglalás és a másodperc alatti rendszerindítási idők. Ez azt jelenti, hogy egyetlen VPS is képes futtatni a PicoClaw-t a rendszer többi elemével együtt, mérhető többletterhelés nélkül.
Webkonzol indító
A böngészőalapú indító a 18800-as porton végigvezet a szolgáltató, csatorna és átjáró beállításán anélkül, hogy manuálisan szerkesztenéd a JSON fájlokat.
Natív MCP támogatás
Az első osztályú Model Context Protocol integráció lehetővé teszi, hogy bármilyen MCP szervert csatlakoztasson az ügynök képességeinek bővítésére egyedi bővítmények írása nélkül.
30+ LLM szolgáltató
Használja az OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax és még sok más szolgáltatást egyetlen model_list konfiguráción keresztül.
Többcsatornás átjáró
Folyamatosan futó átjáró teszi elérhetővé az ügynökét Telegramon, Discordon, Matrixon, IRC-n, WeChaten és WeComon keresztül egyetlen telepítésből.
Intelligens modell útválasztás
Szabályalapú útválasztás egyszerű lekérdezéseket küld könnyű modelleknek, az összetettebbeket pedig zászlóshajó modelleknek, csökkentve az API-kiadásokat a minőség romlása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PicoClaw szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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