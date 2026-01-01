A PicoClaw egy független, nyílt forráskódú AI asszisztens, amelyet a Sipeed kezdeményezett, és teljes egészében Go nyelven, a nulláról íródott. A projektet önindító folyamattal építették újjá — az AI ügynök maga vezérelte az architektúra migrációját és a kód optimalizálását. Ez egyetlen statikus bináris fájlt eredményezett, amely kevesebb mint egy másodperc alatt indul el és egyetlen CPU magon fut.

A PicoClaw-ot aprónak, gyorsnak és bárhol telepíthetőnek tervezték. Ugyanazokat a feladatokat futtatja, mint a sokkal nagyobb ügynök keretrendszerek. Mindössze körülbelül 10 MB RAM-ot fogyaszt. A launcher VPS-en történő saját üzemeltetése böngésző alapú konzolt biztosít. Emellett állandó konfigurációt és egy hosszú ideig futó átjárót is nyújt. Ez az átjáró összeköti a kiválasztott LLM-et a Telegrammal, a Discorddal, a Matrixszal, a WeChattel és bármely MCP szerverrel, amelyre rámutat.