Telepítse a SABnzbd-t egykattintásos telepítéssel.
Automatizált Usenet bináris letöltő, amely sorba állítja, ellenőrzi és kibontja az NZB fájlokat kézi beavatkozás nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SABnzbd
A SABnzbd a vezető nyílt forráskódú Usenet letöltő. Automatizálja a teljes folyamatot az NZB fájltól a kész fájlig. Ez magában foglalja a párhuzamos letöltést több szerverről, a PAR2 integritás ellenőrzést, az automatikus javítást és az archívum kibontást. Mindezt manuális lépések nélkül végzi. Több mint egy évtizede ez a médiaautomatizálási munkafolyamatok gerince.
A SABnzbd saját üzemeltetése egy VPS-en 24/7 rendelkezésre állást biztosít. Ez lehetővé teszi az RSS felügyeletet és a letöltési sorok kezelését. Nem kell hozzá otthoni számítógépet futtatni. Az adatközponti sávszélesség gyakran meghaladja az otthoni sebességeket. A letöltések a VPS tárhelyre kerülnek. Ez lehetővé teszi a későbbi streamelést vagy visszakeresést. Például Sonarr, Radarr és a szélesebb médiaautomatizálási stack segítségével.
A SABnzbd főbb funkciói
Automatizált NZB feldolgozás
Automatikusan kezeli a teljes letöltési folyamatot — letölti, ellenőrzi PAR2-vel, javítja a hiányos fájlokat, és kibontja az archívumokat felhasználói beavatkozás nélkül.
Többszerveres támogatás
Több Usenet szolgáltatóhoz csatlakozik, prioritási sorrenddel és kiegészítő szerver konfigurációval, hogy befejezze a letöltéseket a hiányos cikklefedettség ellenére.
Sonarr és Radarr integráció
Letöltő kliensként funkcionál a népszerű arr média automatizálási stack számára, lehetővé téve a teljesen automatizált TV és film beszerzési munkafolyamatokat.
Sávszélesség ütemezés
Állítson be sebességkorlátokat és aktív órákat, hogy a letöltések ne versenyezzenek más szolgáltatásokkal a csúcsidőszakokban.
RSS hírcsatorna monitorozás
Figyeli az RSS-hírcsatornákat a Usenet indexelőktől, és automatikusan elindítja a letöltéseket, amikor új, a szűrőinek megfelelő tartalom kerül közzétételre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SABnzbd szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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