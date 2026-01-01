A SABnzbd a vezető nyílt forráskódú Usenet letöltő. Automatizálja a teljes folyamatot az NZB fájltól a kész fájlig. Ez magában foglalja a párhuzamos letöltést több szerverről, a PAR2 integritás ellenőrzést, az automatikus javítást és az archívum kibontást. Mindezt manuális lépések nélkül végzi. Több mint egy évtizede ez a médiaautomatizálási munkafolyamatok gerince.

A SABnzbd saját üzemeltetése egy VPS-en 24/7 rendelkezésre állást biztosít. Ez lehetővé teszi az RSS felügyeletet és a letöltési sorok kezelését. Nem kell hozzá otthoni számítógépet futtatni. Az adatközponti sávszélesség gyakran meghaladja az otthoni sebességeket. A letöltések a VPS tárhelyre kerülnek. Ez lehetővé teszi a későbbi streamelést vagy visszakeresést. Például Sonarr, Radarr és a szélesebb médiaautomatizálási stack segítségével.