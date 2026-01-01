Telepítse a Checkcle-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, valós idejű megfigyelő platform az üzemidő, infrastruktúra és SSL nyomon követéséhez, nyilvános állapotoldalakkal.
Válasszon VPS csomagot a Checkcle szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Checkcle
A Checkcle egy teljes körű megfigyelő platform. Egységes rálátást biztosít a DevOps csapatoknak és rendszergazdáknak weboldalaikra, API-jaikra, szervereikre és SSL tanúsítványaikra. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű irányítópultról teszi. Figyeli a HTTP, TCP, DNS és ping végpontokat. Emellett a Linux és Windows szerver metrikákat is monitorozza — CPU, RAM, lemez és hálózat — mindezt valós időben.
A SaaS megfigyelő eszközök monitoronként vagy felhasználónként számolnak fel díjat. Ezzel szemben a Checkcle saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú monitort, teljes adatszuverenitást és ismétlődő díjak hiányát jelenti. Nyilvános állapotoldalak és többcsatornás riasztások állnak rendelkezésre. Ezek Telegramon, Slacken, Discordon, E-mailen és Matrixon keresztül tájékoztatják csapatát és felhasználóit, ha incidensek történnek.
A Checkcle főbb funkciói
Üzemidő-felügyelet
Figyelje az HTTP, TCP, DNS és ping végpontokat konfigurálható időközökkel, válaszidő-követéssel és azonnali leállási riasztásokkal.
Szerver infrastruktúra mérőszámok
CPU, RAM, lemez és hálózati használat nyomon követése Linux és Windows szervereken egy könnyű, egysoros ügynöktelepítésen keresztül.
SSL és Domain követés
Figyelje nyomon az SSL tanúsítvány lejáratát és a domain állapotát, hogy megelőzze a lejárt vagy hibásan konfigurált tanúsítványok miatti váratlan leállásokat.
Nyilvános állapotoldalak
Ossza meg az élő működési állapotot a felhasználókkal és az érdekelt felekkel testreszabható, nyilvános állapotoldalakon keresztül.
Többcsatornás riasztás
Incidensértesítéseket küldhet Telegramra, Slackre, Discordra, e-mailre és Matrixra testreszabható riasztási sablonokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Checkcle szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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