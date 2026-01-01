A Checkcle egy teljes körű megfigyelő platform. Egységes rálátást biztosít a DevOps csapatoknak és rendszergazdáknak weboldalaikra, API-jaikra, szervereikre és SSL tanúsítványaikra. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű irányítópultról teszi. Figyeli a HTTP, TCP, DNS és ping végpontokat. Emellett a Linux és Windows szerver metrikákat is monitorozza — CPU, RAM, lemez és hálózat — mindezt valós időben.

A SaaS megfigyelő eszközök monitoronként vagy felhasználónként számolnak fel díjat. Ezzel szemben a Checkcle saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú monitort, teljes adatszuverenitást és ismétlődő díjak hiányát jelenti. Nyilvános állapotoldalak és többcsatornás riasztások állnak rendelkezésre. Ezek Telegramon, Slacken, Discordon, E-mailen és Matrixon keresztül tájékoztatják csapatát és felhasználóit, ha incidensek történnek.