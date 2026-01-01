A Scrypted egy nyílt forráskódú otthoni videó integrációs platform és hálózati videórögzítő (NVR), amely egyesíti az IP cameras-t az okosotthon-ökoszisztémákban, beleértve a HomeKit, Google Home, Alexa és Home Assistant rendszereket. Hardveresen gyorsított átkódolása és bővítményarchitektúrája alacsony késleltetésű élő közvetítéseket és megbízható 24/7 felvételeket biztosít, gyártói kötöttségek nélkül.

A Scrypted NVR bővítmény folyamatos felvételt biztosít AI-alapú okos észlelésekkel, azonnali mozgásriasztásokkal, valamint egy kifinomult mobil és asztali alkalmazással a távoli felügyelethez. A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes tulajdonjogot biztosít a felvételei felett, és megszünteti a folyamatos felhőalapú előfizetési díjakat.