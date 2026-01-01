Telepítse a Scryptedet egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű otthoni videó integrációs platform és NVR AI-alapú okos észlelésekkel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Scrypted
A Scrypted egy nyílt forráskódú otthoni videó integrációs platform és hálózati videórögzítő (NVR), amely egyesíti az IP cameras-t az okosotthon-ökoszisztémákban, beleértve a HomeKit, Google Home, Alexa és Home Assistant rendszereket. Hardveresen gyorsított átkódolása és bővítményarchitektúrája alacsony késleltetésű élő közvetítéseket és megbízható 24/7 felvételeket biztosít, gyártói kötöttségek nélkül.
A Scrypted NVR bővítmény folyamatos felvételt biztosít AI-alapú okos észlelésekkel, azonnali mozgásriasztásokkal, valamint egy kifinomult mobil és asztali alkalmazással a távoli felügyelethez. A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes tulajdonjogot biztosít a felvételei felett, és megszünteti a folyamatos felhőalapú előfizetési díjakat.
A Scrypted főbb funkciói
Okosotthon integráció
Kamerák streamelése HomeKitbe, Google Home-ba, Alexába és Home Assistantbe egyszerre, egyetlen egységes platformról.
Éjjel-nappali NVR rögzítés
Rögzítse az összes kamerát éjjel-nappal a Scrypted NVR bővítménnyel, és böngésszen a felvételek között intuitív idővonal-navigációval.
Intelligens AI észlelések
Kaphat intelligens mozgás-, személy-, jármű- és állatészlelési értesítéseket, amelyeket eszközön futó gépi tanulási modellek működtetnek.
Hardvergyorsítás
Használd ki a GPU vagy hardveresen gyorsított videódekódolást a zökkenőmentes, alacsony késleltetésű streamekhez, minimális CPU-terheléssel.
Bővítmény ökoszisztéma
Bővítse a funkcionalitást több száz közösségi bővítménnyel, amelyek támogatják a kamerákat, zárakat, érzékelőket és okosotthon-eszközöket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Scrypted szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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