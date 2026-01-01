A Technitium DNS Server egy teljesen nyílt forráskódú DNS szerver, amely hiteles névfeloldóként és rekurzív feloldóként is funkcionál a hálózati kliensek számára. Támogatja a DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS és DNS-over-QUIC protokollokat. Ezáltal védi a DNS lekérdezéseket az ISP felügyeletétől és a man-in-the-middle lehallgatástól. Nincs szükség harmadik féltől származó feloldókra.

A standard feloldáson túlmenően a Technitium hálózati szintű hirdetés- és rosszindulatú szoftver blokkolást is kínál, konfigurálható tiltólista URL-eken keresztül. Támogatja a DNSSEC érvényesítést és a zóna aláírást. Rendelkezik beépített DHCP szerverrel, több szerveres fürtözéssel és szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, kétfaktoros hitelesítéssel. Az önálló üzemeltetés teljes rálátást biztosít minden DNS lekérdezésre a hálózatán anélkül, hogy külső szolgáltató látná a forgalmát.