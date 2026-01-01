Akár 69% kedvezmény a Technitium DNS Server szolgáltatásra

Telepítse a Technitium DNS szervert egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú DNS szerver beépített reklámblokkolással, titkosított DNS protokollokkal és teljes funkcionalitású webes felügyeleti konzollal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Technitium DNS szervert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Technitium DNS Server szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Technitium DNS Server

A Technitium DNS Server egy teljesen nyílt forráskódú DNS szerver, amely hiteles névfeloldóként és rekurzív feloldóként is funkcionál a hálózati kliensek számára. Támogatja a DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS és DNS-over-QUIC protokollokat. Ezáltal védi a DNS lekérdezéseket az ISP felügyeletétől és a man-in-the-middle lehallgatástól. Nincs szükség harmadik féltől származó feloldókra.

A standard feloldáson túlmenően a Technitium hálózati szintű hirdetés- és rosszindulatú szoftver blokkolást is kínál, konfigurálható tiltólista URL-eken keresztül. Támogatja a DNSSEC érvényesítést és a zóna aláírást. Rendelkezik beépített DHCP szerverrel, több szerveres fürtözéssel és szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, kétfaktoros hitelesítéssel. Az önálló üzemeltetés teljes rálátást biztosít minden DNS lekérdezésre a hálózatán anélkül, hogy külső szolgáltató látná a forgalmát.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Technitium DNS Server főbb funkciói

Hálózati szintű reklámblokkolás

Blokkolja a hirdetéseket, nyomkövetőket és rosszindulatú szoftverek domainjeit a hálózatán lévő minden eszközön, konfigurálható blokklista URL-ek használatával. Nincs szükség kliensszoftverre az egyes eszközökön.

Titkosított DNS protokollok

Támogatja a DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS és DNS-over-QUIC protokollokat az elfogás megakadályozása, valamint a DNS-lekérdezések internetszolgáltatók és hálózati lehallgatók előli védelme érdekében.

Hiteles DNS tárhely

Üzemeltesse saját DNS zónáit DNSSEC aláírással, RSA, ECDSA vagy EdDSA használatával — megszüntetve a harmadik féltől származó névszerverektől való függőséget belső vagy nyilvános domainjeihez.

Nagyteljesítményű felbontás

Az aszinkron I/O architektúra másodpercenként több mint 100 000 DNS kérést kezel, tartós gyorsítótárazással, előzetes lekérdezéssel és elavult adatok kiszolgálásának támogatásával a maximális rendelkezésre állásért.

Többszerveres fürtözés

Zónák kezelése és másolása több DNS szerver példányon keresztül egyetlen webes konzolon a redundancia és a megosztott telepítések érdekében.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Technitium DNS Server szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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