Telepítse a Technitium DNS szervert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú DNS szerver beépített reklámblokkolással, titkosított DNS protokollokkal és teljes funkcionalitású webes felügyeleti konzollal.
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Erre jó a Technitium DNS Server
A Technitium DNS Server egy teljesen nyílt forráskódú DNS szerver, amely hiteles névfeloldóként és rekurzív feloldóként is funkcionál a hálózati kliensek számára. Támogatja a DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS és DNS-over-QUIC protokollokat. Ezáltal védi a DNS lekérdezéseket az ISP felügyeletétől és a man-in-the-middle lehallgatástól. Nincs szükség harmadik féltől származó feloldókra.
A standard feloldáson túlmenően a Technitium hálózati szintű hirdetés- és rosszindulatú szoftver blokkolást is kínál, konfigurálható tiltólista URL-eken keresztül. Támogatja a DNSSEC érvényesítést és a zóna aláírást. Rendelkezik beépített DHCP szerverrel, több szerveres fürtözéssel és szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, kétfaktoros hitelesítéssel. Az önálló üzemeltetés teljes rálátást biztosít minden DNS lekérdezésre a hálózatán anélkül, hogy külső szolgáltató látná a forgalmát.
A Technitium DNS Server főbb funkciói
Hálózati szintű reklámblokkolás
Blokkolja a hirdetéseket, nyomkövetőket és rosszindulatú szoftverek domainjeit a hálózatán lévő minden eszközön, konfigurálható blokklista URL-ek használatával. Nincs szükség kliensszoftverre az egyes eszközökön.
Titkosított DNS protokollok
Támogatja a DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS és DNS-over-QUIC protokollokat az elfogás megakadályozása, valamint a DNS-lekérdezések internetszolgáltatók és hálózati lehallgatók előli védelme érdekében.
Hiteles DNS tárhely
Üzemeltesse saját DNS zónáit DNSSEC aláírással, RSA, ECDSA vagy EdDSA használatával — megszüntetve a harmadik féltől származó névszerverektől való függőséget belső vagy nyilvános domainjeihez.
Nagyteljesítményű felbontás
Az aszinkron I/O architektúra másodpercenként több mint 100 000 DNS kérést kezel, tartós gyorsítótárazással, előzetes lekérdezéssel és elavult adatok kiszolgálásának támogatásával a maximális rendelkezésre állásért.
Többszerveres fürtözés
Zónák kezelése és másolása több DNS szerver példányon keresztül egyetlen webes konzolon a redundancia és a megosztott telepítések érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Technitium DNS Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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