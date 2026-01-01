Papra egykattintásos telepítése.
Minimalista nyílt forráskódú dokumentumkezelő platform fontos fájljai archiválására és visszakeresésére.
Válasszon VPS csomagot a Papra szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Papra
A Papra egy nyílt forráskódú dokumentumkezelő és archiváló platform. Célja a személyes és szervezeti dokumentumok hosszú távú tárolása és könnyű visszakeresése. Ide tartoznak a nyugták, garanciák, szerződések és minden megőrzendő anyag.
A túlzottan bonyolult DMS megoldásokkal ellentétben a Papra az egyszerűségre összpontosít. Töltsön fel dokumentumokat, címkézze fel, keressen bennük, és évek múlva is megtalálja őket.
A Papra saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít dokumentumai felett. Nincs harmadik fél hozzáférése, dokumentumonkénti díj, és a saját lemezterületén túli tárolási korlát sem.
A beépített SQLite adatbázis nulla infrastruktúra-függőséget jelent — mindössze egyetlen konténerre és egy kötetre van szükség.
A Papra főbb funkciói
Teljes szöveges keresés
Azonnal kereshet a dokumentum tartalmában, címkéiben és metaadataiban – beleértve az OCR segítségével beolvasott képekből kinyert szöveget is.
Automatizált címkézési szabályok
Határozzon meg szabályokat a beérkező dokumentumok automatikus címkézésére fájlnévminták vagy tartalom alapján, így kézi beavatkozás nélkül rendszerezheti archívumát.
E-mail befogadás
Küldje el a dokumentumokat közvetlenül a Papra postaládájába e-mailben, így könnyedén archiválhatja a beérkező nyugtákat és számlákat.
Szervezetek és megosztás
Hozzon létre több szervezetet, és hívjon meg együttműködőket, így a családok vagy kis csapatok külön terekben kezelhetik a dokumentumokat együtt.
API és webhooks
Integrálja a Paprát más eszközökkel a REST API, a CLI, az SDK és a webhookok használatával az automatizált dokumentum-munkafolyamatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Papra szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.