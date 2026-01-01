A Papra egy nyílt forráskódú dokumentumkezelő és archiváló platform. Célja a személyes és szervezeti dokumentumok hosszú távú tárolása és könnyű visszakeresése. Ide tartoznak a nyugták, garanciák, szerződések és minden megőrzendő anyag.

A túlzottan bonyolult DMS megoldásokkal ellentétben a Papra az egyszerűségre összpontosít. Töltsön fel dokumentumokat, címkézze fel, keressen bennük, és évek múlva is megtalálja őket.

A Papra saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít dokumentumai felett. Nincs harmadik fél hozzáférése, dokumentumonkénti díj, és a saját lemezterületén túli tárolási korlát sem.

A beépített SQLite adatbázis nulla infrastruktúra-függőséget jelent — mindössze egyetlen konténerre és egy kötetre van szükség.