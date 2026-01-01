A WAHA (WhatsApp HTTP API) egy nyílt forráskódú REST API szerver. Ez a WhatsApp Webet tiszta HTTP interfészbe csomagolja. Így bármely alkalmazás vagy szolgáltatás üzeneteket küldhet, eseményeket fogadhat és munkameneteket kezelhet. Mindezt böngészőfüggőségek vagy harmadik féltől származó felhőköltségek nélkül. Több motoros backendet is támogat. Ez a sablon a NOWEB motort használja. A NOWEB motor közvetlenül WebSocketen keresztül kommunikál, böngésző indítása nélkül. Ezáltal könnyű és hatékony a VPS erőforrásokon.

A WAHA saját üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a WhatsApp munkamenet adataira, az üzenetek tartalmára és a webhook integrációkra. Csatlakoztassa CRM-jét, chatbotját, helpdeskjét vagy belső eszközét a WhatsApphoz percek alatt, szabványos HTTP hívásokkal. Beépített webes irányítópult és interaktív Swagger UI is tartozik hozzá, azonnal használatra készen.