Telepítse a WAHA-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett WhatsApp HTTP API, amely lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön és fogadjon egy egyszerű REST interfészen keresztül.
Válasszon VPS csomagot a WAHA szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WAHA
A WAHA (WhatsApp HTTP API) egy nyílt forráskódú REST API szerver. Ez a WhatsApp Webet tiszta HTTP interfészbe csomagolja. Így bármely alkalmazás vagy szolgáltatás üzeneteket küldhet, eseményeket fogadhat és munkameneteket kezelhet. Mindezt böngészőfüggőségek vagy harmadik féltől származó felhőköltségek nélkül. Több motoros backendet is támogat. Ez a sablon a NOWEB motort használja. A NOWEB motor közvetlenül WebSocketen keresztül kommunikál, böngésző indítása nélkül. Ezáltal könnyű és hatékony a VPS erőforrásokon.
A WAHA saját üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a WhatsApp munkamenet adataira, az üzenetek tartalmára és a webhook integrációkra. Csatlakoztassa CRM-jét, chatbotját, helpdeskjét vagy belső eszközét a WhatsApphoz percek alatt, szabványos HTTP hívásokkal. Beépített webes irányítópult és interaktív Swagger UI is tartozik hozzá, azonnal használatra készen.
A WAHA főbb funkciói
WhatsApp REST API
Küldjön és fogadjon WhatsApp üzeneteket, médiát és eseményeket egy dokumentált REST API-n keresztül, amely bármilyen nyelvről vagy keretrendszerről elérhető.
Beépített webes irányítópult
Munkamenetek kezelése, QR-kódok beolvasása és tevékenység figyelése egy webes UI-n keresztül, anélkül, hogy bármilyen kódot írna.
Webhook eseményfolyam
Bejövő üzenetek és állapotfrissítések továbbítása saját végpontjaidra konfigurálható eseményszűrőkkel és egyéni fejlécekkel.
Munkamenet-perzisztencia
A munkamenetek automatikusan túlélik a konténer újraindításokat — nincs szükség QR-kód újbóli beolvasására újraindítás vagy frissítés után.
Médiafájl-kezelés
Képek, dokumentumok, hangjegyzetek és videofájlok küldése és fogadása beépített helyi tárhellyel a fogadott média számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WAHA szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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