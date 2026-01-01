Telepítse a ZNC-t egyetlen kattintással.
Mindig aktív IRC bouncer, amely 24/7-ben kapcsolatban tart az IRC hálózatokkal és visszajátssza a kihagyott üzeneteket.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ZNC
Az ZNC egy fejlett IRC bouncer (más néven BNC), amely állandó kapcsolatot tart fenn az IRC hálózatokkal az Ön nevében. Amíg offline van, naplózza az üzeneteket. Újracsatlakozáskor visszajátssza azokat, és lehetővé teszi, hogy több IRC kliensről is csatlakozzon ugyanahhoz az identitáshoz egyszerre. Több mint 15 év fejlesztés után az ZNC továbbra is a de facto szabvány az önállóan üzemeltetett IRC bouncerek számára.
Az ZNC önálló üzemeltetése egy VPS-en stabil, mindig online IRC jelenlétet biztosít. Teljes előzménytárral, moduláris bővítményekkel rendelkezik az értesítésekhez, naplózáshoz és azonosításhoz. Emellett egy webes admin felületet is kínál a hálózatok hozzáadásához és a csatornák konfigurálásához anélkül, hogy a konfigurációs fájlokat módosítaná.
A ZNC főbb funkciói
Folyamatos IRC jelenlét
Minden hálózathoz csatlakozva marad, amelyhez csatlakozik, így nem marad le üzenetekről vagy nem veszíti el a becenév-regisztrációkat az asztali számítógép leállása alatt.
Többkliens visszajátszás
Csatlakozzon asztali, mobil és webes kliensekről egyszerre — a ZNC visszajátssza az elmulasztott üzeneteket, és szinkronban tartja az egyes klienseket.
Moduláris bővítményrendszer
Beépített modulok naplózáshoz, NickServ hitelesítéshez, fail2ban-hez, csatorna-ciklushoz, push értesítésekhez és még tucatnyi máshoz.
Webadmin felület
Felhasználók, hálózatok, csatornák és modulok kezelése böngészőből — nem szükséges manuálisan szerkeszteni a konfigurációkat vagy IRC bot parancsokat használni.
Többfelhasználós támogatás
A felhasználónkénti fiókok elkülönített hálózatokkal és modulbeállításokkal lehetővé teszik háztartások vagy csapatok számára, hogy egy ZNC példányt osszanak meg különböző IRC identitások között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ZNC szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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