Az ZNC egy fejlett IRC bouncer (más néven BNC), amely állandó kapcsolatot tart fenn az IRC hálózatokkal az Ön nevében. Amíg offline van, naplózza az üzeneteket. Újracsatlakozáskor visszajátssza azokat, és lehetővé teszi, hogy több IRC kliensről is csatlakozzon ugyanahhoz az identitáshoz egyszerre. Több mint 15 év fejlesztés után az ZNC továbbra is a de facto szabvány az önállóan üzemeltetett IRC bouncerek számára.

Az ZNC önálló üzemeltetése egy VPS-en stabil, mindig online IRC jelenlétet biztosít. Teljes előzménytárral, moduláris bővítményekkel rendelkezik az értesítésekhez, naplózáshoz és azonosításhoz. Emellett egy webes admin felületet is kínál a hálózatok hozzáadásához és a csatornák konfigurálásához anélkül, hogy a konfigurációs fájlokat módosítaná.