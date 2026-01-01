Akár 69% kedvezmény a SeaweedFS szolgáltatásra

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Nagy teljesítményű elosztott fájlrendszer S3 API kompatibilitással, milliárdnyi fájl tárolására és kiszolgálására nagy méretekben.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a SeaweedFS-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a SeaweedFS szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a SeaweedFS

A SeaweedFS egy nyílt forráskódú, elosztott fájlrendszer, több mint 24 000 GitHub csillaggal. Nagy számú fájl hatékony tárolására és visszakeresésére optimalizálták.

Beépített S3-kompatibilis API-jával az Amazon S3 helyettesítőjeként szolgálhat saját üzemeltetésű környezetekben. Bármely S3-hoz készült eszköz vagy SDK kódmódosítás nélkül működik a SeaweedFS-szel.

Objektumtároló saját üzemeltetése a VPS-én kiküszöböli a felhőszolgáltatók kérésenkénti és GB-onkénti költségeit. Eközben az adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak.

A SeaweedFS mindent kezel, a kis felhasználó által feltöltött képektől a nagy videófájlokig és biztonsági mentési archívumokig. Az adatvédelem érdekében replikáció és hibatűrő kódolás is elérhető.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A SeaweedFS főbb funkciói

S3 API kompatibilitás

Bármely alkalmazás vagy eszköz, amely Amazon S3-hoz készült, módosítás nélkül csatlakozik a SeaweedFS-hez, lehetővé téve az azonnali integrációt a meglévő munkafolyamatokkal.

Hatékony kis fájlkezelés

Az optimalizált tárolómotor hatékonyan kezeli a több milliárd apró fájlt – ami a hagyományos fájlrendszerek és az általános célú tároló háttérrendszerek gyakori gyengesége.

Adatreplikáció

Az automatikus replikáció a kötetkiszolgálók között redundanciát biztosít, így az adatok akkor is elérhetők maradnak, ha az egyes tárolócsomópontok meghibásodnak.

Törlési kódolás

Csökkenti a tárolási többletköltséget a teljes replikációhoz képest, miközben fenntartja az adatintegritást a meleg és hideg tárolási szintek esetében.

FUSE csatolás támogatás

A SeaweedFS natív fájlrendszerként való csatlakoztatása Linux gazdagépeken lehetővé teszi, hogy a szabványos POSIX fájlhozzáférést igénylő alkalmazások közvetlenül olvassanak és írjanak.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SeaweedFS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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