A SeaweedFS egy nyílt forráskódú, elosztott fájlrendszer, több mint 24 000 GitHub csillaggal. Nagy számú fájl hatékony tárolására és visszakeresésére optimalizálták.

Beépített S3-kompatibilis API-jával az Amazon S3 helyettesítőjeként szolgálhat saját üzemeltetésű környezetekben. Bármely S3-hoz készült eszköz vagy SDK kódmódosítás nélkül működik a SeaweedFS-szel.

Objektumtároló saját üzemeltetése a VPS-én kiküszöböli a felhőszolgáltatók kérésenkénti és GB-onkénti költségeit. Eközben az adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak.

A SeaweedFS mindent kezel, a kis felhasználó által feltöltött képektől a nagy videófájlokig és biztonsági mentési archívumokig. Az adatvédelem érdekében replikáció és hibatűrő kódolás is elérhető.