Telepítse a SeaweedFS-t egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű elosztott fájlrendszer S3 API kompatibilitással, milliárdnyi fájl tárolására és kiszolgálására nagy méretekben.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SeaweedFS
A SeaweedFS egy nyílt forráskódú, elosztott fájlrendszer, több mint 24 000 GitHub csillaggal. Nagy számú fájl hatékony tárolására és visszakeresésére optimalizálták.
Beépített S3-kompatibilis API-jával az Amazon S3 helyettesítőjeként szolgálhat saját üzemeltetésű környezetekben. Bármely S3-hoz készült eszköz vagy SDK kódmódosítás nélkül működik a SeaweedFS-szel.
Objektumtároló saját üzemeltetése a VPS-én kiküszöböli a felhőszolgáltatók kérésenkénti és GB-onkénti költségeit. Eközben az adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak.
A SeaweedFS mindent kezel, a kis felhasználó által feltöltött képektől a nagy videófájlokig és biztonsági mentési archívumokig. Az adatvédelem érdekében replikáció és hibatűrő kódolás is elérhető.
A SeaweedFS főbb funkciói
S3 API kompatibilitás
Bármely alkalmazás vagy eszköz, amely Amazon S3-hoz készült, módosítás nélkül csatlakozik a SeaweedFS-hez, lehetővé téve az azonnali integrációt a meglévő munkafolyamatokkal.
Hatékony kis fájlkezelés
Az optimalizált tárolómotor hatékonyan kezeli a több milliárd apró fájlt – ami a hagyományos fájlrendszerek és az általános célú tároló háttérrendszerek gyakori gyengesége.
Adatreplikáció
Az automatikus replikáció a kötetkiszolgálók között redundanciát biztosít, így az adatok akkor is elérhetők maradnak, ha az egyes tárolócsomópontok meghibásodnak.
Törlési kódolás
Csökkenti a tárolási többletköltséget a teljes replikációhoz képest, miközben fenntartja az adatintegritást a meleg és hideg tárolási szintek esetében.
FUSE csatolás támogatás
A SeaweedFS natív fájlrendszerként való csatlakoztatása Linux gazdagépeken lehetővé teszi, hogy a szabványos POSIX fájlhozzáférést igénylő alkalmazások közvetlenül olvassanak és írjanak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SeaweedFS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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