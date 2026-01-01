A Spoolman egy saját üzemeltetésű webalkalmazás 3D nyomtatószál-tekercsek kezelésére. Ez központi nyilvántartást biztosít a készítőknek és nyomtatási farmoknak minden tekercsről. Nyomon követi a súlyt, az anyagot, a színt, a gyártót és a fennmaradó szálat. Így soha nem kezd el nyomtatást elegendő anyag nélkül. A táblázatoktól vagy ragadós cetliktől eltérően a Spoolman mindent egy könnyű SQLite adatbázisban tárol. Tiszta REST API-t biztosít a Klipper és Moonraker rendszerekkel való integrációhoz, és webes felhasználói felületet kínál, amely a hálózat bármely böngészőjéből elérhető.

A Spoolman saját VPS-en történő üzemeltetése minden leltáradatot privátan és mindig elérhetően tart, előfizetési díjak vagy harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül. A valós idejű WebSocket frissítések azt jelentik, hogy minden csatlakoztatott kliens azonnal látja a leltárváltozásokat.