Telepítse a Spoolman-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű filament tekercs nyilvántartó 3D nyomtatás rajongóinak, a készlet, a felhasználás és a QR kód címkék kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Spoolman szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Spoolman
A Spoolman egy saját üzemeltetésű webalkalmazás 3D nyomtatószál-tekercsek kezelésére. Ez központi nyilvántartást biztosít a készítőknek és nyomtatási farmoknak minden tekercsről. Nyomon követi a súlyt, az anyagot, a színt, a gyártót és a fennmaradó szálat. Így soha nem kezd el nyomtatást elegendő anyag nélkül. A táblázatoktól vagy ragadós cetliktől eltérően a Spoolman mindent egy könnyű SQLite adatbázisban tárol. Tiszta REST API-t biztosít a Klipper és Moonraker rendszerekkel való integrációhoz, és webes felhasználói felületet kínál, amely a hálózat bármely böngészőjéből elérhető.
A Spoolman saját VPS-en történő üzemeltetése minden leltáradatot privátan és mindig elérhetően tart, előfizetési díjak vagy harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül. A valós idejű WebSocket frissítések azt jelentik, hogy minden csatlakoztatott kliens azonnal látja a leltárváltozásokat.
A Spoolman főbb funkciói
Tekercskészlet nyomon követés
Rögzítse minden tekercs gyártóját, anyagát, színét, súlyát és a fennmaradó szálat, hogy mindig tudja, mi áll rendelkezésre nyomtatás előtt.
Klipper és Moonraker integráció
A REST API natívan integrálódik a Klipperrel és a Moonrakerrel, így a 3D nyomtatója automatikusan regisztrálhatja az orsóhasználatot manuális naplózás nélkül.
QR-kód címkekészítő
Nyomtasson öntapadós QR-címkéket minden egyes tekercshez — egy gyors beolvasás bármely mobilböngészőből előhívja a teljes anyagprofilt és a fennmaradó súlyt.
Valós idejű WebSocket frissítések
A készletváltozásokat a rendszer azonnal továbbítja minden csatlakoztatott kliensnek WebSocketsen keresztül, így a műszerfalak és a szeletelők kézi frissítés nélkül is szinkronban maradnak.
Több adatbázis háttérrendszer
Alapértelmezetten konfigurációmentes SQLite-ot használ egyfelhasználós beállításokhoz, opcionális PostgreSQL és MariaDB támogatással megosztott nyomtatófarmokhoz és nagyobb írási terheléshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spoolman szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
AirTrail
Személyes repülési napló interaktív térképpel, statisztikákkal és többfelhasználós támogatással