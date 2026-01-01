Az Overleaf egy böngészőalapú, együttműködő LaTeX szerkesztő, amelyet kutatók, akadémikusok és mérnökök milliói használnak világszerte. Helyi LaTeX telepítéseket vált fel egy felhőalapú környezettel. Itt a csapatok valós időben írhatnak, fordíthatnak és felülvizsgálhatnak dokumentumokat – teljes LaTeX támogatással, beleértve az egyéni csomagokat, a BibTeX-et és a kereszthivatkozásokat.

Az Overleaf saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny kutatásokat, a saját tulajdonú kéziratokat és az intézményi dokumentumokat. Ugyanazt a valós idejű együttműködést és gazdag LaTeX fordítási folyamatot kapja, mint a felhőszolgáltatás. Az adatok nem hagyják el az infrastruktúráját, és nincs szükség felhasználónkénti SaaS előfizetésekre.