Telepítse az Overleafet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, együttműködési LaTeX szerkesztő tudományos íráshoz, kutatási dolgozatokhoz és műszaki dokumentumokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Overleaf szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Overleaf
Az Overleaf egy böngészőalapú, együttműködő LaTeX szerkesztő, amelyet kutatók, akadémikusok és mérnökök milliói használnak világszerte. Helyi LaTeX telepítéseket vált fel egy felhőalapú környezettel. Itt a csapatok valós időben írhatnak, fordíthatnak és felülvizsgálhatnak dokumentumokat – teljes LaTeX támogatással, beleértve az egyéni csomagokat, a BibTeX-et és a kereszthivatkozásokat.
Az Overleaf saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny kutatásokat, a saját tulajdonú kéziratokat és az intézményi dokumentumokat. Ugyanazt a valós idejű együttműködést és gazdag LaTeX fordítási folyamatot kapja, mint a felhőszolgáltatás. Az adatok nem hagyják el az infrastruktúráját, és nincs szükség felhasználónkénti SaaS előfizetésekre.
A Overleaf főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több szerző szerkeszti ugyanazt a LaTeX dokumentumot egyszerre, és a változások azonnal megjelennek minden közreműködő számára.
Teljes LaTeX fordítás
Dokumentumokat fordít pdfLaTeX, XeLaTeX és LuaLaTeX segítségével, beleértve az egyedi csomagok, BibTeX és Biber bibliográfiák támogatását.
Verzióelőzmények
Egy dokumentum minden elmentett verziója megőrződik, lehetővé téve, hogy összehasonlítsa a változásokat és visszaállítsa a projekt bármely korábbi állapotát.
Gazdag sablonkönyvtár
Kezdjen új dokumentumokat beépített akadémiai, folyóirat-, szakdolgozat- és prezentációs sablonok könyvtárából, kézi beállítás nélkül.
Változások követése
Tekintse át, és fogadja el vagy utasítsa el a közreműködőktől érkező egyedi szerkesztéseket, összehangolva a tudományos publikálásban alkalmazott áttekintési munkafolyamatokkal.
Git integráció
Projektek feltöltése és lehúzása Git tárolókból, lehetővé téve a helyi szerkesztési munkafolyamatokat a böngészőalapú szerkesztő mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Overleaf szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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