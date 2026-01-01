Telepítse a Gonicot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű zenestreaming szerver teljes Subsonic API kompatibilitással bármely Subsonic klienshez.
Válasszon VPS csomagot a Gonic szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gonic
A Gonic egy ingyenes és nyílt forráskódú Subsonic szerver, amely Go nyelven íródott. Személyes zenei streaming szolgáltatást biztosít, amely több tucat népszerű Subsonic-kompatibilis klienssel működik – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry és még sok más. Így bármilyen eszközről hallgathatja saját könyvtárát.
A hatékonyságra tervezve a Gonic több tízezer zeneszámot tartalmazó könyvtárakat kezel anélkül, hogy dedikált adatbázis-szerverre lenne szüksége. Támogatja a menet közbeni audio transzkódolást, a podcast kezelést, a scrobblinget a Last.fm és ListenBrainz felé, valamint a többfelhasználós hozzáférést felhasználónkénti beállításokkal. Kényelmesen fut alacsony fogyasztású hardvereken, például Raspberry Pi-n.
A Gonic főbb funkciói
Subsonic API kompatibilis
Azonnal működik az összes főbb Subsonic és OpenSubsonic klienssel, széles választékot kínálva mobil és asztali alkalmazásokból.
Menet közbeni átkódolás
Valós időben konvertálja a hangot bármilyen támogatott formátumba, lehetővé téve az ügyfeleknek, hogy a kapcsolatuknak megfelelő bitrátát és kodeket kérjenek.
Scrobblés támogatás
Automatikusan rögzíti a lejátszásokat a Last.fm-re és a ListenBrainz-re, így a hallgatási előzményei pontosak maradnak az összes kliensben.
Podcast kezelés
Iratkozzon fel podcast-csatornákra, és kezelje az epizódletöltéseket közvetlenül a szerverről, így minden hanganyag egy helyen marad.
Többfelhasználós hozzáférés
Hozzon létre különálló fiókokat egyedi átkódolási profilokkal és hozzáférés-vezérléssel a háztartáson belüli vagy csapatmegosztáshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gonic szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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