A Gonic egy ingyenes és nyílt forráskódú Subsonic szerver, amely Go nyelven íródott. Személyes zenei streaming szolgáltatást biztosít, amely több tucat népszerű Subsonic-kompatibilis klienssel működik – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry és még sok más. Így bármilyen eszközről hallgathatja saját könyvtárát.

A hatékonyságra tervezve a Gonic több tízezer zeneszámot tartalmazó könyvtárakat kezel anélkül, hogy dedikált adatbázis-szerverre lenne szüksége. Támogatja a menet közbeni audio transzkódolást, a podcast kezelést, a scrobblinget a Last.fm és ListenBrainz felé, valamint a többfelhasználós hozzáférést felhasználónkénti beállításokkal. Kényelmesen fut alacsony fogyasztású hardvereken, például Raspberry Pi-n.