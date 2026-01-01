Telepítsen több jegyzetet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Markdown jegyzetelő alkalmazás tárolókkal, teljes szöveges kereséssel és többfelhasználós együttműködéssel.
Válasszon VPS csomagot a Many Notes szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Many Notes
A Many Notes egy saját üzemeltetésű Markdown jegyzetelő alkalmazás. Segítségével gondolatait tárolókba rendezheti. Ezek rugalmas konténerek, melyek a kapcsolódó fájlokat együtt vagy külön tartják, az Ön munkamódszerétől függően. Az alkalmazás a jegyzeteket adatbázisban és fájlrendszerben is tárolja. Ezáltal teljes tulajdonjogot és hordozhatóságot biztosít tartalma felett, anélkül, hogy bármilyen saját formátumhoz kötődne.
Az alapvető jegyzetelésen túl a Many Notes számos funkciót kínál. Támogatja a több felhasználót hitelesítéssel. Lehetővé teszi a tárolók megosztását csapatmunka céljából. Biztosít valós idejű közvetítést. Visszahivatkozásokat és címkéket használ a kapcsolódó jegyzetek összekapcsolásához. Gyors teljes szöveges keresést is kínál, amelyet a Typesense hajt. Az OAuth bejelentkezés GitHub, Google, GitLab és más szolgáltatókon keresztül rugalmassá teszi a hozzáférés-kezelést mind az egyének, mind a csapatok számára.
A Many Notes főbb funkciói
Tároló szervezés
Csoportosítsa a jegyzeteket különálló tárolókba, vagy tartson mindent egyben — minden tároló egy hordozható könyvtár, amely teljes irányítást biztosít a fájlstruktúrája felett.
Teljes szöveges keresés
A Typesense által működtetett gyors, elgépelés-tűrő keresés lehetővé teszi, hogy azonnal megtaláljon bármilyen jegyzetet az összes tárolójában.
Többfelhasználós együttműködés
Hívjon meg más regisztrált felhasználókat, hogy hozzáférjenek a tárolóihoz, és valós időben, élőben frissülő felületekkel működjenek együtt a jegyzeteken.
OAuth bejelentkezési támogatás
Hitelesítsen a GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack és más OAuth szolgáltatókkal a rugalmas, jelszó nélküli hozzáférés-kezeléshez.
Gazdag Markdown szerkesztő
A fejlett szerkesztő automatikus mentéssel, sablonokkal, visszahivatkozásokkal, címkékkel és PDF exportálással biztosítja az írási munkafolyamat zavartalanságát.
Progresszív webalkalmazás
Telepítse a Many Notes alkalmazást PWA-ként a natív alkalmazáshoz hasonló élményért asztali és mobil eszközökön, beleértve az offline is használható navigációt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Many Notes szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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