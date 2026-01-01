A Many Notes egy saját üzemeltetésű Markdown jegyzetelő alkalmazás. Segítségével gondolatait tárolókba rendezheti. Ezek rugalmas konténerek, melyek a kapcsolódó fájlokat együtt vagy külön tartják, az Ön munkamódszerétől függően. Az alkalmazás a jegyzeteket adatbázisban és fájlrendszerben is tárolja. Ezáltal teljes tulajdonjogot és hordozhatóságot biztosít tartalma felett, anélkül, hogy bármilyen saját formátumhoz kötődne.

Az alapvető jegyzetelésen túl a Many Notes számos funkciót kínál. Támogatja a több felhasználót hitelesítéssel. Lehetővé teszi a tárolók megosztását csapatmunka céljából. Biztosít valós idejű közvetítést. Visszahivatkozásokat és címkéket használ a kapcsolódó jegyzetek összekapcsolásához. Gyors teljes szöveges keresést is kínál, amelyet a Typesense hajt. Az OAuth bejelentkezés GitHub, Google, GitLab és más szolgáltatókon keresztül rugalmassá teszi a hozzáférés-kezelést mind az egyének, mind a csapatok számára.