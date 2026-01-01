Telepítse a Grimoire-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett könyvjelzőkezelő címkézéssel, teljes szöveges kereséssel és AI-alapú metaadat-kinyeréssel.
Válasszon VPS csomagot a Grimoire szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grimoire
A Grimoire egy nyílt forráskódú könyvjelzőkezelő, amelyet úgy terveztek, hogy állandó, kereshető otthona legyen mindennek, amit az internetről ment el. Automatikusan kinyeri a metaadatokat – oldalcím, leírás, favicon és képernyőfotó – és azokkal együtt tárolja a könyvjelzőket. Így gyűjteménye sokáig hasznos marad, miután elfelejtette, miért mentett el valamit.
Ellentétben a böngésző könyvjelzőmappáival, amelyek gyártói felhőkbe szinkronizálnak, a Grimoire saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja olvasási előzményeit, kutatási linkjeit és mentett erőforrásait. Egyetlen konténer beépített SQLite tárolóval azt jelenti, hogy nincs mit karbantartani – csak mentse, címkézze és keressen.
A Grimoire főbb funkciói
Automatikus metaadat kinyerés
A Grimoire automatikusan lekéri minden könyvjelző címét, leírását, faviconját és képernyőképét, kézi erőfeszítés nélkül rendezetten tartva a könyvtárát.
Teljes szöveges keresés
Keresés a könyvjelzők címei, leírásai, címkéi és jegyzetei között, hogy azonnal megtaláljon bármit a gyűjteményében.
Címkék és kategóriák
Rendszerezze a könyvjelzőket rugalmas címkékkel és kategóriákkal, majd szűrje a könyvtárát, hogy pontosan azt találja meg, amire szüksége van.
AI-támogatott címkézés
Opcionálisan csatlakoztasson egy AI szolgáltatót, hogy automatikusan javasoljon címkéket és összefoglalókat az oldaltartalom alapján.
Böngésző kiegészítő
Mentse el a könyvjelzőket közvetlenül a Chrome-ból vagy a Firefoxból egy kattintásos bővítménnyel anélkül, hogy elhagyná az olvasott oldalt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grimoire szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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