A Grimoire egy nyílt forráskódú könyvjelzőkezelő, amelyet úgy terveztek, hogy állandó, kereshető otthona legyen mindennek, amit az internetről ment el. Automatikusan kinyeri a metaadatokat – oldalcím, leírás, favicon és képernyőfotó – és azokkal együtt tárolja a könyvjelzőket. Így gyűjteménye sokáig hasznos marad, miután elfelejtette, miért mentett el valamit.

Ellentétben a böngésző könyvjelzőmappáival, amelyek gyártói felhőkbe szinkronizálnak, a Grimoire saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja olvasási előzményeit, kutatási linkjeit és mentett erőforrásait. Egyetlen konténer beépített SQLite tárolóval azt jelenti, hogy nincs mit karbantartani – csak mentse, címkézze és keressen.