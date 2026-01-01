Telepítse a Mautic-ot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú marketing automatizálási platform e-mail kampányokhoz, lead pontozáshoz és többcsatornás ügyfélkapcsolat-kezeléshez.
Válasszon VPS csomagot a Mautic szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mautic
A Mautic egy teljesen nyílt forráskódú marketingautomatizálási platform, amely teljes ellenőrzést biztosít a vállalkozásoknak kampányaik, kapcsolati adataik és ügyfélútjaik felett. A kontaktusonként díjat felszámító SaaS marketingeszközökkel ellentétben a Mautic saját infrastruktúrán fut. Ezáltal nincsenek ismétlődő platformdíjak, adatmegosztás harmadik felekkel és szolgáltatói függőség.
A Mautic saját üzemeltetése VPS-en közvetlen ellenőrzés alatt tartja ügyféladatait, ami kritikus a GDPR és az adat szuverenitási követelmények szempontjából. A kontaktusonkénti árazás hiányában költségbüntetések nélkül méretezheti marketingtevékenységét. Emellett megtartja a teljes tulajdonjogot minden e-mail, kampány és ügyféljelölt interakció felett.
A Mautic főbb funkciói
E-mail-kampány automatizálás
Építsen automatizált csepegtető kampányokat és tömeges e-maileket egy fogd és vidd szerkesztővel, dinamikus tartalom-személyre szabással és A/B teszteléssel.
Érdeklődő pontozás és követés
Pontozza a kapcsolatokat oldallátogatások, e-mail megnyitások, űrlapbeküldések és egyéni események alapján, hogy a megfelelő pillanatban rangsorolja a nyomon követést.
Vizuális kampányszerkesztő
Tervezzen összetett, többlépéses ügyfélutakat egy vászon alapú munkafolyamat-szerkesztővel, amely feltételeket, műveleteket és döntéseket kapcsol össze.
Kapcsolat szegmentálás
Dinamikusan szegmentálja a kapcsolattartókat viselkedési adatok, demográfiai adatok és egyéni mezők felhasználásával, hogy minden kampányhoz a megfelelő célközönséget célozza meg.
Többcsatornás megkeresés
Elérheti a kapcsolattartókat e-mailben, SMS-ben, push értesítésekkel és webes értesítésekkel egyetlen platformról, egységes elkötelezettségkövetéssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mautic szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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