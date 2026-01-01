A Mautic egy teljesen nyílt forráskódú marketingautomatizálási platform, amely teljes ellenőrzést biztosít a vállalkozásoknak kampányaik, kapcsolati adataik és ügyfélútjaik felett. A kontaktusonként díjat felszámító SaaS marketingeszközökkel ellentétben a Mautic saját infrastruktúrán fut. Ezáltal nincsenek ismétlődő platformdíjak, adatmegosztás harmadik felekkel és szolgáltatói függőség.

A Mautic saját üzemeltetése VPS-en közvetlen ellenőrzés alatt tartja ügyféladatait, ami kritikus a GDPR és az adat szuverenitási követelmények szempontjából. A kontaktusonkénti árazás hiányában költségbüntetések nélkül méretezheti marketingtevékenységét. Emellett megtartja a teljes tulajdonjogot minden e-mail, kampány és ügyféljelölt interakció felett.