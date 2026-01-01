Az Ollama a vezető nyílt forráskódú keretrendszer nagyméretű nyelvi modellek helyi futtatásához. Támogatja a Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek és több mint 100 további modellt felhőfüggőségek nélkül. Automatikusan kezeli a modellkvantálást, a GPU-gyorsítást és a memóriakezelést. Egy REST API-t tesz elérhetővé, amely kompatibilis az OpenAI formátummal, így a meglévő eszközök és integrációk módosítás nélkül működnek.

Az Ollama saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a tokenenkénti költségeket és eltávolítja a sebességkorlátokat. Emellett biztosítja, hogy minden prompt és válasz a saját infrastruktúráján maradjon. Ez az ideális backend az AI-alapú alkalmazásokat fejlesztő csapatok vagy bárki számára, akinek privát, mindig elérhető nyelvi modell következtetésre van szüksége.