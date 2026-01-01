Akár 69% kedvezmény a Ollama szolgáltatásra

Telepítse az Ollamát egyetlen kattintással.

Futtasson nyílt forráskódú nagy nyelvi modelleket saját VPS-én, API költségek nélkül és teljes adatvédelemmel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Ollamát egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Ollama szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Ollama

Az Ollama a vezető nyílt forráskódú keretrendszer nagyméretű nyelvi modellek helyi futtatásához. Támogatja a Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek és több mint 100 további modellt felhőfüggőségek nélkül. Automatikusan kezeli a modellkvantálást, a GPU-gyorsítást és a memóriakezelést. Egy REST API-t tesz elérhetővé, amely kompatibilis az OpenAI formátummal, így a meglévő eszközök és integrációk módosítás nélkül működnek.

Az Ollama saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a tokenenkénti költségeket és eltávolítja a sebességkorlátokat. Emellett biztosítja, hogy minden prompt és válasz a saját infrastruktúráján maradjon. Ez az ideális backend az AI-alapú alkalmazásokat fejlesztő csapatok vagy bárki számára, akinek privát, mindig elérhető nyelvi modell következtetésre van szüksége.

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Erre jó a {name}

A Ollama főbb funkciói

100+ Nyílt modell

Töltse le és futtassa a Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 és több tucat másikat egyetlen paranccsal.

OpenAI-kompatibilis API

A beépíthető REST API lehetővé teszi a meglévő eszközök, SDK-k és integrációk számára, hogy kódmódosítások nélkül csatlakozzanak az Ollamához.

GPU-gyorsítás

Az automatikus NVIDIA CUDA és Apple Metal támogatás jelentősen felgyorsítja az inferenciát a csak CPU-alapú rendszerekhez képest.

Multimodális Támogatás

Futtasson olyan látásmodelleket, mint az LLaVA, amelyek képeket és szöveget is feldolgoznak ugyanabban a beszélgetésben.

Egyéni modellfájlok

Testreszabott modelleket hozhat létre rendszerutasításokkal, hőmérséklet-beállításokkal és egyéni paraméterekkel a Modelfiles használatával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ollama szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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