Telepítse az Ollamát egyetlen kattintással.
Futtasson nyílt forráskódú nagy nyelvi modelleket saját VPS-én, API költségek nélkül és teljes adatvédelemmel.
Válasszon VPS csomagot a Ollama szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ollama
Az Ollama a vezető nyílt forráskódú keretrendszer nagyméretű nyelvi modellek helyi futtatásához. Támogatja a Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek és több mint 100 további modellt felhőfüggőségek nélkül. Automatikusan kezeli a modellkvantálást, a GPU-gyorsítást és a memóriakezelést. Egy REST API-t tesz elérhetővé, amely kompatibilis az OpenAI formátummal, így a meglévő eszközök és integrációk módosítás nélkül működnek.
Az Ollama saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a tokenenkénti költségeket és eltávolítja a sebességkorlátokat. Emellett biztosítja, hogy minden prompt és válasz a saját infrastruktúráján maradjon. Ez az ideális backend az AI-alapú alkalmazásokat fejlesztő csapatok vagy bárki számára, akinek privát, mindig elérhető nyelvi modell következtetésre van szüksége.
A Ollama főbb funkciói
100+ Nyílt modell
Töltse le és futtassa a Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 és több tucat másikat egyetlen paranccsal.
OpenAI-kompatibilis API
A beépíthető REST API lehetővé teszi a meglévő eszközök, SDK-k és integrációk számára, hogy kódmódosítások nélkül csatlakozzanak az Ollamához.
GPU-gyorsítás
Az automatikus NVIDIA CUDA és Apple Metal támogatás jelentősen felgyorsítja az inferenciát a csak CPU-alapú rendszerekhez képest.
Multimodális Támogatás
Futtasson olyan látásmodelleket, mint az LLaVA, amelyek képeket és szöveget is feldolgoznak ugyanabban a beszélgetésben.
Egyéni modellfájlok
Testreszabott modelleket hozhat létre rendszerutasításokkal, hőmérséklet-beállításokkal és egyéni paraméterekkel a Modelfiles használatával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ollama szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.