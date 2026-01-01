A SnapOtter egy saját szerveren üzemeltetett képmanipulációs platform. Átfogó szerkesztőeszköz-készletet kínál, mint például átméretezés, vágás és tömörítés. Továbbá konvertálást, vízjel hozzáadását és még sok mást is. Helyi AI képességekkel is rendelkezik, beleértve a háttér eltávolítását. Képes képfelskálázásra, OCR-re és fotórestaurálásra. Minden feldolgozás a saját szerverén fut, CPU vagy GPU használatával. Így az eredeti fájlok és az eredmények soha nem mennek át külső szolgáltatásokon.

A SnapOtter 55+ bemeneti formátumot támogat, beleértve 23 kamera RAW és 14 kimeneti formátumot. Kezeli a gyors egyképes szerkesztéseket. Valamint a vizuális folyamatépítőjével létrehozott komplex kötegelt munkafolyamatokat is. Egy interaktív Swagger dokumentációval rendelkező REST API egyszerűvé teszi a képfeldolgozás integrálását bármilyen alkalmazásba vagy automatizálásba.