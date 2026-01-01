Telepítse a SnapOtter-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű képszerkesztő csomag 55+ eszközzel, helyi AI funkciókkal és kötegelt feldolgozási folyamatokkal — a képek soha nem hagyják el a szerverét.
Válasszon VPS csomagot a SnapOtter szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SnapOtter
A SnapOtter egy saját szerveren üzemeltetett képmanipulációs platform. Átfogó szerkesztőeszköz-készletet kínál, mint például átméretezés, vágás és tömörítés. Továbbá konvertálást, vízjel hozzáadását és még sok mást is. Helyi AI képességekkel is rendelkezik, beleértve a háttér eltávolítását. Képes képfelskálázásra, OCR-re és fotórestaurálásra. Minden feldolgozás a saját szerverén fut, CPU vagy GPU használatával. Így az eredeti fájlok és az eredmények soha nem mennek át külső szolgáltatásokon.
A SnapOtter 55+ bemeneti formátumot támogat, beleértve 23 kamera RAW és 14 kimeneti formátumot. Kezeli a gyors egyképes szerkesztéseket. Valamint a vizuális folyamatépítőjével létrehozott komplex kötegelt munkafolyamatokat is. Egy interaktív Swagger dokumentációval rendelkező REST API egyszerűvé teszi a képfeldolgozás integrálását bármilyen alkalmazásba vagy automatizálásba.
A SnapOtter főbb funkciói
55+ formátum támogatás
Feldolgozza a JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kamera RAW formátumot és még sok mást — bármely támogatott formátum között konvertálhat egyetlen művelettel.
Helyi AI feldolgozás
Háttér eltávolítás, képfelskálázás, OCR, arcfeljavítás és fénykép-helyreállítás teljes mértékben a VPS CPU-ján vagy GPU-ján fut – nincs külső API hívás vagy adatmegosztás.
Vizuális folyamatépítő
Több képfeldolgozási műveletet fűzzön össze újrafelhasználható folyamatokba kötegelt feldolgozáshoz, így az ismétlődő munkafolyamatok automatikusan futnak minden alkalommal manuális lépések nélkül.
REST API dokumentációval
Minden eszköz elérhető egy dokumentált REST API-n keresztül, interaktív Swagger UI-val az /api/docs címen, így a képfeldolgozás könnyen integrálható alkalmazásokba és szkriptekbe.
Kötegelt feldolgozás
Feltölthet és átalakíthat képek teljes mappáit egy feladatban, ugyanazokat a műveleteket alkalmazva fájlok százain egyidejűleg.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SnapOtter szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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