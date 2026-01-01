Telepítse a MiroTalkot egy kattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett P2P videokonferencia korlátlan szobával, képernyőmegosztással, és a résztvevőknek nem szükséges alkalmazást telepíteniük.
Válasszon VPS csomagot a MiroTalk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MiroTalk
A MiroTalk P2P egy saját üzemeltetésű WebRTC videokonferencia platform, amely közvetlenül a résztvevők között irányítja a médiaforgalmat – nem a szerverén keresztül. Mivel a videóstreamek peer-to-peer módon utaznak, a késleltetés minimális. A VPS sávszélessége csak a jelzésre használódik, még akkor is, ha több szoba fut egyszerre. A résztvevők bármely modern böngészőből csatlakozhatnak egy megosztható linken keresztül, fiók, letöltés vagy bővítmény nélkül.
A felhőszolgáltatások naplózzák és feldolgozzák a megbeszélések adatait az infrastruktúrájukon. Ezzel ellentétben a MiroTalk saját üzemeltetése minden beszélgetést az Ön tulajdonában lévő hardveren tart. A szobák jelszóval védhetők. A gazdagép-védelem korlátozza a munkamenetek létrehozását az engedélyezett felhasználókra. Egy REST API pedig lehetővé teszi, hogy a megbeszélések létrehozását integrálja saját alkalmazásaiba.
A MiroTalk főbb funkciói
Peer-to-peer média
A videó és hangfolyam közvetlenül a résztvevők között áramlik, nem az Ön szerverén keresztül. Ez alacsonyan tartja a késleltetést és közel nullán a sávszélesség költségeket, függetlenül attól, hogy hány szoba fut egyidejűleg.
Nincs szükség alkalmazásra
A résztvevők bármely modern böngészőből csatlakozhatnak egy megosztható linken keresztül, fiókregisztráció, letöltés vagy böngészőbővítmény nélkül.
Képernyőmegosztás és felvétel
Ossza meg a képernyőjét vagy egy adott alkalmazásablakot, és rögzítse a munkameneteket helyileg az eszközére anélkül, hogy a felvételeket a szerveren tárolná.
Fehér tábla és fájlmegosztás
Együttműködhetnek valós időben egy megosztott rajztáblán, és fájlokat továbbíthatnak közvetlenül a résztvevők között egy munkamenet során, külső tárhely nélkül.
Gazdagép védelem
Jelszó megkövetelése új szobák létrehozásához, korlátozva a munkamenetek létrehozását az arra jogosult felhasználókra, miközben a résztvevők csatlakozási linkjei nyitottak és zökkenőmentesek maradnak.
REST API és beágyazás
Szobákat hozhat létre és csatlakozási tokeneket generálhat programozottan egy dokumentált REST API-n keresztül, és beágyazhatja a konferencia UI-t bármely weboldalba iframe-ként.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MiroTalk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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