A MiroTalk P2P egy saját üzemeltetésű WebRTC videokonferencia platform, amely közvetlenül a résztvevők között irányítja a médiaforgalmat – nem a szerverén keresztül. Mivel a videóstreamek peer-to-peer módon utaznak, a késleltetés minimális. A VPS sávszélessége csak a jelzésre használódik, még akkor is, ha több szoba fut egyszerre. A résztvevők bármely modern böngészőből csatlakozhatnak egy megosztható linken keresztül, fiók, letöltés vagy bővítmény nélkül.

A felhőszolgáltatások naplózzák és feldolgozzák a megbeszélések adatait az infrastruktúrájukon. Ezzel ellentétben a MiroTalk saját üzemeltetése minden beszélgetést az Ön tulajdonában lévő hardveren tart. A szobák jelszóval védhetők. A gazdagép-védelem korlátozza a munkamenetek létrehozását az engedélyezett felhasználókra. Egy REST API pedig lehetővé teszi, hogy a megbeszélések létrehozását integrálja saját alkalmazásaiba.