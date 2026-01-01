A NoteDiscovery egy könnyű, saját szerveren futtatható jegyzetelő és tudásbázis alkalmazás. Minden tartalmat egyszerű markdown fájlként tárol a lemezen. Nincs adatbázis, külső szolgáltatás vagy gyártói függőség. A szerkesztő támogatja az élő előnézetet, a LaTeX matematikát, a Mermaid diagramokat, a szintaxiskiemelt kódblokkokat és az automatikus mentést. Egy interaktív gráfnézet vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat wikilinkeken keresztül. Egy visszahivatkozások panel mutatja, hogy mely jegyzetek hivatkoznak az aktuálisra. Ez az összekapcsolt gondolkodás munkafolyamata, amely népszerűvé teszi az olyan eszközöket, mint az Obsidian. Mindez teljes egészében elérhető a saját szerverén.

Egy beépített MCP (Model Context Protocol) szerver lehetővé teszi az olyan AI asszisztenseknek, mint a Claude és a Cursor, hogy közvetlenül lekérdezzék és frissítsék a jegyzeteit. Ezzel a NoteDiscovery az egyik azon kevés saját szerveren futtatható jegyzetalkalmazás közül, amely natív AI ügynök integrációval rendelkezik, azonnal használhatóan.