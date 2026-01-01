Telepítse a NoteDiscoveryt egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett markdown tudásbázis gráf nézettel, visszahivatkozásokkal és beépített AI integrációval MCP-n keresztül.
Válasszon VPS csomagot a NoteDiscovery szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NoteDiscovery
A NoteDiscovery egy könnyű, saját szerveren futtatható jegyzetelő és tudásbázis alkalmazás. Minden tartalmat egyszerű markdown fájlként tárol a lemezen. Nincs adatbázis, külső szolgáltatás vagy gyártói függőség. A szerkesztő támogatja az élő előnézetet, a LaTeX matematikát, a Mermaid diagramokat, a szintaxiskiemelt kódblokkokat és az automatikus mentést. Egy interaktív gráfnézet vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat wikilinkeken keresztül. Egy visszahivatkozások panel mutatja, hogy mely jegyzetek hivatkoznak az aktuálisra. Ez az összekapcsolt gondolkodás munkafolyamata, amely népszerűvé teszi az olyan eszközöket, mint az Obsidian. Mindez teljes egészében elérhető a saját szerverén.
Egy beépített MCP (Model Context Protocol) szerver lehetővé teszi az olyan AI asszisztenseknek, mint a Claude és a Cursor, hogy közvetlenül lekérdezzék és frissítsék a jegyzeteit. Ezzel a NoteDiscovery az egyik azon kevés saját szerveren futtatható jegyzetalkalmazás közül, amely natív AI ügynök integrációval rendelkezik, azonnal használhatóan.
A NoteDiscovery főbb funkciói
Grafikon nézet és visszahivatkozások
Vizualizáld a jegyzetek közötti kapcsolatokat interaktív gráfként, és lásd, mely jegyzetek hivatkoznak az aktuálisra — megkönnyítve ezzel egy növekvő tudásbázisban való navigálást.
Beépített MCP server
A natív modellkontextus protokoll támogatásával az olyan AI asszisztensek, mint a Claude és a Cursor, közvetlenül kezelhetik jegyzeteit, bővítmények vagy konfiguráció nélkül.
Gazdag markdown szerkesztő
Élő előnézet, LaTeX matematikai megjelenítés, Mermaid diagramok, szintaxiskiemelés több mint 50 nyelvhez és osztott panelű szerkesztés egyetlen böngészőalapú felületen.
Nyilvános jegyzetmegosztás
Létrehozhat jogkivonattal védett, megosztható URL-t QR-kóddal bármely jegyzethez, így egyedi oldalakat oszthat meg a teljes tudásbázis felfedése nélkül.
Rajz- és médiatámogatás
Képeket, hangot, videót és PDF-eket ágyazhat be beépített előnézettel, és létrehozhat alkalmazáson belüli vázlatokat, amelyek PNG fájlként menthetők a markdown jegyzetei mellé.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NoteDiscovery szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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