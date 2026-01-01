Telepítse a ByteChef-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú low-code platform API-integrációhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz 200+ beépített csatlakozóval.
Válasszon VPS csomagot a ByteChef szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ByteChef
A ByteChef egy nyílt forráskódú, low-code platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára API-integrációk építését és munkafolyamatok automatizálását. Ezt SaaS alkalmazások, belső API-k és adatbázisok között teszi meg, egy vizuális szerkesztőn keresztül. Több mint 200 komponens és számos programozási nyelv támogatásával mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók összetett automatizálásokat hozhatnak létre. Ehhez nem szükséges kiterjedt kódot írniuk.
A ByteChef saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a munkafolyamat logikáját, hitelesítő adatait és üzleti adatait. Ez azt jelenti, hogy nincs szolgáltatói hozzáférés, nincs használatalapú árazás, és nincs függőség harmadik féltől származó automatizálási felhőtől.
A ByteChef főbb funkciói
Vizuális munkafolyamat-szerkesztő
Tervezzen komplex automatizálási folyamatokat egy drag-and-drop felülettel, így az integráció elérhetővé válik mélyreható kódolási szakértelem nélkül.
200+ előre elkészített csatlakozó
Csatlakozzon népszerű SaaS alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz és API-khoz azonnal, egyedi integrációk nulláról történő kiépítése nélkül.
Többnyelvű támogatás
Írjon egyéni logikát Java, JavaScript, Python vagy Ruby nyelven, így a fejlesztők kiterjeszthetik a munkafolyamatokat azon a nyelven, amit már ismernek.
AI-ra kész architektúra
A beépített AI komponensek lehetővé teszik a csapatoknak, hogy intelligens döntéshozatalt ágyazzanak be az automatizálásokba, különálló AI infrastruktúra nélkül.
Fejlett folyamatvezérlők
A feltételek, elágazások, ciklusok és a párhuzamos végrehajtás pontosan szabályozzák, hogyan fut a komplex üzleti logika.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ByteChef szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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