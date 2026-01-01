A ByteChef egy nyílt forráskódú, low-code platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára API-integrációk építését és munkafolyamatok automatizálását. Ezt SaaS alkalmazások, belső API-k és adatbázisok között teszi meg, egy vizuális szerkesztőn keresztül. Több mint 200 komponens és számos programozási nyelv támogatásával mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók összetett automatizálásokat hozhatnak létre. Ehhez nem szükséges kiterjedt kódot írniuk.

A ByteChef saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a munkafolyamat logikáját, hitelesítő adatait és üzleti adatait. Ez azt jelenti, hogy nincs szolgáltatói hozzáférés, nincs használatalapú árazás, és nincs függőség harmadik féltől származó automatizálási felhőtől.