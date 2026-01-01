Fider telepítése egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ügyfél visszajelzési platform funkciókérések gyűjtésére, közösségi szavazások lebonyolítására és a termék ütemtervek átlátható kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Fider szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fider
A Fider egy nyílt forráskódú visszajelzési platform, amely áthidalja a szakadékot a termékcsapatok és felhasználóik között. Nyilvános szavazási portálján a felhasználók ötleteket nyújthatnak be. Szavazhatnak a meglévő kérésekre, és részt vehetnek a megbeszéléseken. Ez biztosítja, hogy a legértékesebb funkciók elsőként kapjanak prioritást. A csapatok frissíthetik az állapotokat, kommunikálhatják az ütemterv döntéseit, és tájékoztathatják közösségüket a teljes fejlesztési ciklus során.
A Fider saját üzemeltetése a VPS-en az összes visszajelzést és felhasználói adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Ez megszünteti a felhasználónkénti árazást a hosztolt alternatívákhoz képest. Lehetővé teszi a márkaépítés és hitelesítés testreszabását a termék identitásához.
A Fider főbb funkciói
Közösségi szavazás
A felhasználók szavaznak a funkciókérésekről. Ezáltal a termékcsapatok objektíven rangsorolhatják a következő fejlesztéseket, valós igények, nem pedig a leghangosabb vélemények alapján.
Állapot nyomon követés
Állítson be állapotokat — tervezett, elkezdett, befejezett, elutasított — hogy a közösség tájékozott maradjon minden javaslat előrehaladásáról.
Rugalmas hitelesítés
Támogatja az e-mail, OAuth és SSO bejelentkezési lehetőségeket, így a felhasználók a legkevesebb akadállyal vehetnek részt, növelve a beküldési és szavazási arányokat.
Egyedi márkaépítés
A konfigurálható logók, színek és az egyéni domain támogatás lehetővé teszi, hogy a visszajelzési portált saját terméke zökkenőmentes kiterjesztéseként mutassa be.
E-mail értesítések
Automatikus értesítések lekötik a felhasználókat azzal, hogy értesítik őket, amikor javaslataik szavazatokat, hozzászólásokat vagy állapotfrissítéseket kapnak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fider szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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