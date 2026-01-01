A Fider egy nyílt forráskódú visszajelzési platform, amely áthidalja a szakadékot a termékcsapatok és felhasználóik között. Nyilvános szavazási portálján a felhasználók ötleteket nyújthatnak be. Szavazhatnak a meglévő kérésekre, és részt vehetnek a megbeszéléseken. Ez biztosítja, hogy a legértékesebb funkciók elsőként kapjanak prioritást. A csapatok frissíthetik az állapotokat, kommunikálhatják az ütemterv döntéseit, és tájékoztathatják közösségüket a teljes fejlesztési ciklus során.

A Fider saját üzemeltetése a VPS-en az összes visszajelzést és felhasználói adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Ez megszünteti a felhasználónkénti árazást a hosztolt alternatívákhoz képest. Lehetővé teszi a márkaépítés és hitelesítés testreszabását a termék identitásához.