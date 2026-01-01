A Datasette egy nyílt forráskódú többfunkciós eszköz adatok felfedezésére és közzétételére. SQLite adatbázisfájlokat vesz alapul, és azonnal interaktív, kereshető weboldalakká alakítja azokat beépített JSON API-val – háttérprogramozás nélkül. Újságírók, kutatók és adatelemző csapatok használják a Datasette-et. Segítségével nyilvánosan megoszthatnak adatkészleteket, adatvezérelt alkalmazásokat építhetnek, és analitikai irányítópultok prototípusait készíthetnek, komplex infrastruktúra kezelése nélkül.

A Datasette saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny adatkészletek felett. Lehetővé teszi egyedi bővítmények telepítését vizualizációhoz és hitelesítéshez, valamint állandó, megosztható URL-t ad az adatokban található minden lekérdezéshez és táblanézethez.