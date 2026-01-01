Telepítse a Datasette-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú eszköz SQLite adatbázisok felfedezésére, közzétételére és megosztására interaktív weboldalakként és API-kként.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Datasette
A Datasette egy nyílt forráskódú többfunkciós eszköz adatok felfedezésére és közzétételére. SQLite adatbázisfájlokat vesz alapul, és azonnal interaktív, kereshető weboldalakká alakítja azokat beépített JSON API-val – háttérprogramozás nélkül. Újságírók, kutatók és adatelemző csapatok használják a Datasette-et. Segítségével nyilvánosan megoszthatnak adatkészleteket, adatvezérelt alkalmazásokat építhetnek, és analitikai irányítópultok prototípusait készíthetnek, komplex infrastruktúra kezelése nélkül.
A Datasette saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny adatkészletek felett. Lehetővé teszi egyedi bővítmények telepítését vizualizációhoz és hitelesítéshez, valamint állandó, megosztható URL-t ad az adatokban található minden lekérdezéshez és táblanézethez.
A Datasette főbb funkciói
Azonnali adatközzététel
Helyezzen bármilyen SQLite adatbázisfájlt az adatmennyiségbe, és a Datasette azonnal kiszolgálja azt böngészhető, kereshető weboldalként.
Beépített JSON API
Minden tábla, lekérdezés és sor automatikusan elérhető JSON API végpontként, megkönnyítve az alkalmazások építését az adatai alapján.
Erőteljes SQL felfedező
Futtasson tetszőleges SQL lekérdezéseket közvetlenül a böngészőben egy interaktív lekérdezésszerkesztővel és formázott eredményláblázatokkal.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a Datasette-et több mint 100 közösségi bővítménnyel diagramkészítéshez, térképekhez, hitelesítéshez, teljes szöveges kereséshez és egyedi exportformátumokhoz.
Szűrős böngészés
Az automatikusan generált szűrők és szegmensek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy mélyebben vizsgálják a nagy adathalmazokat anélkül, hogy SQL-t kellene írniuk.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Datasette szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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