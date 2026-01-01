A Kotaemon egy tiszta, testreszabható, RAG-alapú dokumentum alapú kérdés-válasz eszköz. Csatlakozik az Ön által választott LLM-hez – az OpenAI-tól és Azure-tól egy saját üzemeltetésű Ollama példányig. Töltsön fel PDF-eket, Word dokumentumokat, táblázatokat és képeket. Ezután tegyen fel kérdéseket, és kapjon válaszokat, melyeket a forrásanyag pontos hivatkozásai támasztanak alá.

A felhőalapú dokumentum AI szolgáltatásokkal ellentétben a Kotaemon saját üzemeltetése privát módon tartja fájljait a saját VPS-én. A sablonban található teljes képváltozat hozzáadja a Tesseract OCR-t, a LibreOffice formátum elemzést és a többmódú dokumentumkezelést. Ezáltal alkalmassá válik szkennelt PDF-ek, Office fájlok és kép-gazdag dokumentumok kezelésére.