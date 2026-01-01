Telepítse a Kotaemont egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú dokumentum Q&A chatbot, amellyel cseveghet a fájljaival bármely LLM szolgáltatót használva.
Válasszon VPS csomagot a Kotaemon szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kotaemon
A Kotaemon egy tiszta, testreszabható, RAG-alapú dokumentum alapú kérdés-válasz eszköz. Csatlakozik az Ön által választott LLM-hez – az OpenAI-tól és Azure-tól egy saját üzemeltetésű Ollama példányig. Töltsön fel PDF-eket, Word dokumentumokat, táblázatokat és képeket. Ezután tegyen fel kérdéseket, és kapjon válaszokat, melyeket a forrásanyag pontos hivatkozásai támasztanak alá.
A felhőalapú dokumentum AI szolgáltatásokkal ellentétben a Kotaemon saját üzemeltetése privát módon tartja fájljait a saját VPS-én. A sablonban található teljes képváltozat hozzáadja a Tesseract OCR-t, a LibreOffice formátum elemzést és a többmódú dokumentumkezelést. Ezáltal alkalmassá válik szkennelt PDF-ek, Office fájlok és kép-gazdag dokumentumok kezelésére.
A Kotaemon főbb funkciói
Több-LLM támogatás
Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Azure OpenAI-hoz, a Cohere-hez, a Mistralhoz vagy bármely Ollama által hosztolt helyi modellhez anélkül, hogy migrálná a dokumentumait vagy a csevegési előzményeit.
Hivatkozásokkal alátámasztott válaszok
Minden válasz visszavezet a forrásdokumentumok pontos részeire, így ellenőrizheti az állításokat és közvetlenül nyomon követheti az információkat.
OCR és Office feldolgozás
A Tesseract OCR, a LibreOffice és az ffmpeg csomagban érkezik a beolvasott PDF-ek, Word és PowerPoint fájlok, valamint a képalapú dokumentumok natív kezeléséhez.
GraphRAG lekérdezés
Az opcionális GraphRAG és LightRAG háttérrendszerek javítják a lekérdezés pontosságát nagyméretű vagy sűrűn kereszthivatkozott dokumentumkészletek esetén.
Többfelhasználós hozzáférés
A beépített felhasználókezelés lehetővé teszi, hogy a csapattagok mindegyike saját privát dokumentumgyűjteményeket tartson fenn egyetlen megosztott telepítés alatt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kotaemon szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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