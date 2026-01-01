A Haven egy nyílt forráskódú személyes blogalkalmazás, Ruby on Rails alapokon épült. Íróknak készült, akik privát teret szeretnének megosztani barátaikkal és családjukkal. Nem a nyilvános interneten.

Nincs önregisztráció, nincsenek hirdetések, nincsenek nyomkövetők és nincs algoritmikus hírfolyam. Csak azok olvashatják a bejegyzéseit, akiknek fiókot hoz létre.

A Haven saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartja naplóbejegyzéseit, fotóit és feliratkozói listáját. Ehhez markdown szerkesztő, beépített RSS olvasó és alacsony sávszélességű olvasásra optimalizált képátméretezés is tartozik.