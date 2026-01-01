Haven telepítése egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű blogplatform személyes naplókhoz, családi frissítésekhez és olyan írásokhoz, amelyeket csak meghívott személyekkel oszt meg.
Válasszon VPS csomagot a Haven szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Haven
A Haven egy nyílt forráskódú személyes blogalkalmazás, Ruby on Rails alapokon épült. Íróknak készült, akik privát teret szeretnének megosztani barátaikkal és családjukkal. Nem a nyilvános interneten.
Nincs önregisztráció, nincsenek hirdetések, nincsenek nyomkövetők és nincs algoritmikus hírfolyam. Csak azok olvashatják a bejegyzéseit, akiknek fiókot hoz létre.
A Haven saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartja naplóbejegyzéseit, fotóit és feliratkozói listáját. Ehhez markdown szerkesztő, beépített RSS olvasó és alacsony sávszélességű olvasásra optimalizált képátméretezés is tartozik.
A Haven főbb funkciói
Privát alapértelmezetten
Nincs önregisztráció, ami azt jelenti, hogy csak a meghívott olvasók láthatják bejegyzéseidet, fotóidat és hozzászólásaidat — ideális családi blogokhoz és személyes naplókhoz.
Markdown szerkesztő
Írjon bejegyzéseket markdown formátumban, élő előnézettel, beágyazott képekkel, videóval és hanggal, amelyek közvetlenül a szerkesztőben jelennek meg.
Beépített RSS olvasó
Kövesse a többi Haven blogot és nyilvános hírfolyamot a saját irányítópultjáról, külön hírfolyam-olvasó nélkül.
Privát RSS-hírcsatornák
Minden meghívott olvasó kap egy személyes, hitelesített RSS URL-t, így feliratkozhat bármelyik hírolvasóban anélkül, hogy nyilvánosan felfedné a blogját.
Sávszélesség-barát
A feltöltött képeket automatikusan lekicsinyítjük, és az interfész JavaScript keretrendszerek nélkül működik, így az oldalak gyorsak maradnak lassú hálózatokon is.
Testreszabható témázás
Egyedi CSS-t és betűtípusokat injektálhat közvetlenül az admin felületről, hogy illeszkedjen személyes stílusához, anélkül, hogy elágaztatná a kódbázist.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Haven szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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