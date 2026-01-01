Telepítse az Open Agentet egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű AI asszisztens platform LLM orchestrációval, RAG tudásbázisokkal, ügynök hurkokkal és MCP eszközintegrációkkal.
Válasszon VPS csomagot a Open Agent szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open Agent
Az Open Agent egy éles üzemre kész, saját üzemeltetésű AI ügynök platform, amely összeköti a nagy nyelvi modelleket az adataival és eszközeivel. Egységes felületen keresztül 28+ modell szolgáltatót támogat. Dokumentumokat, wikiket és adatbázisokat alakít át kereshető RAG tudásbázisokká, amelyek pontos kontextusba helyezik az ügynökeit.
Az Open Agent saját VPS-en történő telepítése távol tartja az érzékeny beszélgetéseket és a saját tulajdonú dokumentumokat a harmadik féltől származó infrastruktúrától. A szerep alapú hozzáférés-vezérlés, az SSO integráció és a több bérlős munkaterületek alkalmassá teszik csapatok és vállalatok számára. Ezek irányítást igényelnek a rugalmasság feláldozása nélkül.
A Open Agent főbb funkciói
Több szolgáltató LLM-támogatása
Csatlakozzon 28+ modell szolgáltatóhoz, beleértve az OpenAI-t, a DeepSeek-et és a helyi modelleket, egy szabványosított absztrakciós rétegen keresztül.
Beépített RAG folyamat
Töltsön be PDF-eket, wikiket és dokumentumokat szemantikus vektortárolókba, hogy az ügynökök automatikusan pontos, megalapozott kontextust kérjenek le.
MCP eszközintegrációk
Bővítse az ügynök képességeit Model Context Protocol szerverekkel, amelyek külső API-khoz, adatbázisokhoz és automatizálási eszközökhöz csatlakoznak.
Vállalati hozzáférés-vezérlés
Felhasználók kezelése szerepkör alapú engedélyekkel, SSO OIDC, OAuth2, LDAP és SAML protokollon keresztül valamint izolált, több bérlős munkaterületekkel.
Ügynök ciklus orkesztráció
Határozzon meg többlépéses ügynök munkafolyamatokat eszközhívási hurkokkal, újrapróbálkozási logikával és auditnaplózással a gyártási szintű megbízhatóság érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Agent szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.