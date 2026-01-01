Az Open Agent egy éles üzemre kész, saját üzemeltetésű AI ügynök platform, amely összeköti a nagy nyelvi modelleket az adataival és eszközeivel. Egységes felületen keresztül 28+ modell szolgáltatót támogat. Dokumentumokat, wikiket és adatbázisokat alakít át kereshető RAG tudásbázisokká, amelyek pontos kontextusba helyezik az ügynökeit.

Az Open Agent saját VPS-en történő telepítése távol tartja az érzékeny beszélgetéseket és a saját tulajdonú dokumentumokat a harmadik féltől származó infrastruktúrától. A szerep alapú hozzáférés-vezérlés, az SSO integráció és a több bérlős munkaterületek alkalmassá teszik csapatok és vállalatok számára. Ezek irányítást igényelnek a rugalmasság feláldozása nélkül.