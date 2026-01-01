A Vince Analytics egy könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű webanalitikai szerver, amely magánszemélyek és kis csapatok számára készült, akik teljes kontrollt szeretnének a látogatói adataik felett. Nem igényel külső adatbázist. Egyetlen bináris fájlként érkezik, és mindent helyben tárol. Ezáltal könnyen üzemeltethető bármely VPS-en, bonyolult beállítás nélkül.

A Vince kompatibilis a Plausible Analytics követőkódjaival, így áttelepítheti meglévő webhelyeit anélkül, hogy módosítaná a frontend kódot. Nyomon követi az oldalmegtekintéseket, az egyedi látogatókat, a hivatkozókat és az egyéni eseményeket. Teljes mértékben GDPR, CCPA és PECR kompatibilis marad, sütik nélkül.