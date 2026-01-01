Telepítse a Vince Analytics-t egyetlen kattintással.
Adatvédelem-barát, saját üzemeltetésű webanalitikai platform, amely közvetlenül helyettesíti a Google Analyticset.
Válasszon VPS csomagot a Vince Analytics szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Vince Analytics
A Vince Analytics egy könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű webanalitikai szerver, amely magánszemélyek és kis csapatok számára készült, akik teljes kontrollt szeretnének a látogatói adataik felett. Nem igényel külső adatbázist. Egyetlen bináris fájlként érkezik, és mindent helyben tárol. Ezáltal könnyen üzemeltethető bármely VPS-en, bonyolult beállítás nélkül.
A Vince kompatibilis a Plausible Analytics követőkódjaival, így áttelepítheti meglévő webhelyeit anélkül, hogy módosítaná a frontend kódot. Nyomon követi az oldalmegtekintéseket, az egyedi látogatókat, a hivatkozókat és az egyéni eseményeket. Teljes mértékben GDPR, CCPA és PECR kompatibilis marad, sütik nélkül.
A Vince Analytics főbb funkciói
Nincs szükség sütikre
Vince nyomon követi a látogatókat sütik vagy személyes azonosítók nélkül, ezáltal webhelye alapértelmezetten teljes mértékben megfelel a GDPR, CCPA és PECR előírásainak.
Plausible-kompatibilis szkriptek
Helyezze be a Plausible Analyticshez használt követőkódot, és irányítsa a Vince példányára — nincs szükség frontend változtatásokra migráció során.
Nulla külső függőség
Az egész platform egyetlen bináris fájlként érkezik beágyazott adatbázissal, így nincs szükség semmi további telepítésére, konfigurálására vagy karbantartására mellette.
Korlátlan webhelyek és események
Annyi weboldalt adhat hozzá, amennyit a VPS erőforrásai lehetővé tesznek és annyi eseményt gyűjthet, amennyire szüksége van – nincsenek mesterséges, csomag alapú korlátok.
Nyilvános és megosztott irányítópultok
Ossza meg az analitikai irányítópultokat nyilvánosan vagy egyedi, jelszóval védett linkeken keresztül, hozzáférést biztosítva az érdekelt feleknek anélkül, hogy felfedné rendszergazdai fiókját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vince Analytics szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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