Az Imaginary egy nyílt forráskódú HTTP mikroszolgáltatás, amely Go nyelven íródott. Nagy teljesítményű képfeldolgozási műveleteket végez, mint például átméretezés, vágás, forgatás, vízjelezés, formátumkonverzió és intelligens vágás. A libvips-re épülve többszörösen gyorsabban dolgozza fel a képeket, mint az ImageMagick vagy a GraphicsMagick, miközben jelentősen kevesebb memóriát használ.

Az Imaginary saját VPS-en történő üzemeltetése privát, alacsony késleltetésű képfeldolgozó szolgáltatást biztosít. Ez a szolgáltatás saját weboldalaihoz, mobilalkalmazásaihoz és folyamataihoz használható, kérésenkénti díjak és harmadik fél általi adatszivárgás nélkül. Egy egyszerű HTTP API-n keresztül integrálható. Támogatja az API kulcsos hitelesítést, az URL aláírást, a szabályozást és a CORS-t a biztonságos nyilvános hozzáférés érdekében.