Telepítse az Imaginary-t egyetlen kattintással.
Gyors, skálázható HTTP mikroszolgáltatás nagy teljesítményű képfeldolgozáshoz, libvips alapokon.
Válasszon VPS csomagot a Imaginary szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Imaginary
Az Imaginary egy nyílt forráskódú HTTP mikroszolgáltatás, amely Go nyelven íródott. Nagy teljesítményű képfeldolgozási műveleteket végez, mint például átméretezés, vágás, forgatás, vízjelezés, formátumkonverzió és intelligens vágás. A libvips-re épülve többszörösen gyorsabban dolgozza fel a képeket, mint az ImageMagick vagy a GraphicsMagick, miközben jelentősen kevesebb memóriát használ.
Az Imaginary saját VPS-en történő üzemeltetése privát, alacsony késleltetésű képfeldolgozó szolgáltatást biztosít. Ez a szolgáltatás saját weboldalaihoz, mobilalkalmazásaihoz és folyamataihoz használható, kérésenkénti díjak és harmadik fél általi adatszivárgás nélkül. Egy egyszerű HTTP API-n keresztül integrálható. Támogatja az API kulcsos hitelesítést, az URL aláírást, a szabályozást és a CORS-t a biztonságos nyilvános hozzáférés érdekében.
A Imaginary főbb funkciói
libvips teljesítmény
Feldolgozza a JPEG, PNG, WEBP, HEIF és TIFF képeket akár 8-szor gyorsabban, mint az ImageMagick, alacsony memóriahasználat mellett.
Sokoldalú képműveletek
Átméretezés, vágás, intelligens vágás, forgatás, nagyítás, vízjelezés, elmosás és formátumok konvertálása egyetlen HTTP végponton keresztül, műveletenként.
Pipeline transzformációk
Fűzzön össze több független képtranszformációt egyetlen HTTP kérésben, hogy származékokat rendereljen felesleges körutak nélkül.
API kulcs és URL aláírás
Védje a szolgáltatást API kulcsos hitelesítéssel és HMAC URL aláírásokkal, hogy megelőzze a visszaéléseket, amikor nyilvános kliensek számára elérhetővé válik.
Egyidejűség korlátozása
A beépített HTTP szabályozó korlátozza az egyidejű kéréseket másodpercenként, hogy a szolgáltatás válaszkész maradjon nagy forgalom mellett.
Távoli URL források
Képek lekérése és feldolgozása közvetlenül távoli HTTP forrásokból vagy egy csatlakoztatott helyi könyvtárból lekérdezési paraméterek használatával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Imaginary szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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