A mellékelt egy nyílt forráskódú webalkalmazás privát, végpontok közötti titkosított jegyzetek küldésére. Natív böngésző kripto API-k használatával kliensoldalon titkosítja a tartalmat, mielőtt az elérné a szervert. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató soha nem fér hozzá a titkosítatlan szöveghez. A jegyzetek beállíthatók úgy, hogy egyszeri elolvasás után önmegsemmisüljenek, vagy egy konfigurálható időtartam után lejárjanak.

Az Enclosed saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a titkosított jegyzetek tárolása teljes mértékben a saját infrastruktúráján maradjon. Az érzékeny hitelesítő adatokat, API kulcsokat vagy bizalmas információkat kezelő szervezetek teljes ellenőrzést szereznek az adatok elhelyezkedése felett, és egyedi lejárati szabályzatokat érvényesíthetnek anélkül, hogy harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatásokra támaszkodnának.