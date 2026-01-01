Telepítse az Enclosed-t egyetlen kattintással.
Minimalista webalkalmazás privát titkosított jegyzetek megosztására, lejárati vezérlőkkel és jelszavas védelemmel.
Válasszon VPS csomagot a Enclosed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Enclosed
A mellékelt egy nyílt forráskódú webalkalmazás privát, végpontok közötti titkosított jegyzetek küldésére. Natív böngésző kripto API-k használatával kliensoldalon titkosítja a tartalmat, mielőtt az elérné a szervert. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató soha nem fér hozzá a titkosítatlan szöveghez. A jegyzetek beállíthatók úgy, hogy egyszeri elolvasás után önmegsemmisüljenek, vagy egy konfigurálható időtartam után lejárjanak.
Az Enclosed saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a titkosított jegyzetek tárolása teljes mértékben a saját infrastruktúráján maradjon. Az érzékeny hitelesítő adatokat, API kulcsokat vagy bizalmas információkat kezelő szervezetek teljes ellenőrzést szereznek az adatok elhelyezkedése felett, és egyedi lejárati szabályzatokat érvényesíthetnek anélkül, hogy harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatásokra támaszkodnának.
A Enclosed főbb funkciói
Kliensoldali titkosítás
A böngésző titkosítja a jegyzeteket az átvitel előtt natív Web Crypto API-k használatával, így a szerver soha nem látja a titkosítatlan tartalmat.
Önmegsemmisítő jegyzetek
Állítsa be a jegyzetek lejáratát egyszeri olvasás vagy egy meghatározott időablak után, biztosítva, hogy az érzékeny információk ne maradjanak fenn a szükségesnél tovább.
Jelszóvédelem
Adjon meg opcionális jelszót bármely jegyzethez, megkövetelve a címzettektől, hogy hitelesítsék magukat, mielőtt a tartalom visszafejthető és megjeleníthető lenne.
Megosztható linkek
Minden jegyzet egyedi URL-t generál, amely e-mailben, chaten vagy SMS-ben küldhető el — a címzettnek nincs szüksége fiókra vagy regisztrációra.
Könnyű telepítés
Egyetlen konténer minimális erőforrásigénnyel lehetővé teszi, hogy az Enclosed könnyen fusson más szolgáltatások mellett ugyanazon a VPS-en.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Enclosed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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