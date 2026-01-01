Telepítse a Tiny Tiny RSS-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, több felhasználós RSS és Atom hírolvasó a hírcsatornák olvasására és rendszerezésére bármely böngészőből.
Válasszon VPS csomagot a Tiny Tiny RSS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tiny Tiny RSS
A Tiny Tiny RSS egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú RSS és Atom hírfolyam-összesítő, amely lehetővé teszi, hogy weboldalakat, blogokat és hírforrásokat kövessen egyetlen, privát webes felületről. Folyamatosan lekéri a frissítéseket a háttérben, így a hírfolyamai mindig naprakészek, és rugalmas felületet biztosít billentyűparancsokkal, teljes szöveges kereséssel, címkékkel, szűrőkkel, valamint OPML importálással/exportálással.
Több felhasználói fiók támogatott, mindegyik független hírfolyam-előfizetésekkel és beállításokkal. Egy beépített API lehetővé teszi, hogy mobil kliensek, mint a FeedMe és a Fluent Reader, csatlakozzanak és szinkronizálják az olvasási folyamatot. A saját üzemeltetés a VPS-én privátan tartja az olvasási előzményeit és előfizetéseit – egyetlen harmadik fél szolgáltatás sem látja, mit olvas.
A Tiny Tiny RSS főbb funkciói
Folyamatos hírfolyam lekérés
Lekéri a frissítéseket az összes feliratkozott hírfolyamból a háttérben, így a cikkek készen állnak az olvasásra abban a pillanatban, amikor megnyitja az alkalmazást.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre több független fiókot, mindegyik saját hírcsatorna-előfizetésekkel, címkékkel, szűrőkkel és olvasási beállításokkal.
Mobil Kliens API
A beépített API lehetővé teszi népszerű mobil klienseknek, mint például a FeedMe, a Fluent Reader és a Reeder, hogy csatlakozzanak és szinkronizálják olvasási előrehaladásodat az eszközök között.
Szűrők és címkék
Automatikusan címkézheti, csillagozhatja vagy elrejtheti a cikkeket az Ön által meghatározott szabályok alapján — tartsa olvasólistáját arra összpontosítva, ami fontos.
OPML importálás és exportálás
Importálja meglévő előfizetéseit bármely más RSS olvasóból OPML-en keresztül, és exportálja őket ugyanolyan könnyedén, amikor migrálnia kell.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tiny Tiny RSS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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