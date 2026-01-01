A Tiny Tiny RSS egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú RSS és Atom hírfolyam-összesítő, amely lehetővé teszi, hogy weboldalakat, blogokat és hírforrásokat kövessen egyetlen, privát webes felületről. Folyamatosan lekéri a frissítéseket a háttérben, így a hírfolyamai mindig naprakészek, és rugalmas felületet biztosít billentyűparancsokkal, teljes szöveges kereséssel, címkékkel, szűrőkkel, valamint OPML importálással/exportálással.

Több felhasználói fiók támogatott, mindegyik független hírfolyam-előfizetésekkel és beállításokkal. Egy beépített API lehetővé teszi, hogy mobil kliensek, mint a FeedMe és a Fluent Reader, csatlakozzanak és szinkronizálják az olvasási folyamatot. A saját üzemeltetés a VPS-én privátan tartja az olvasási előzményeit és előfizetéseit – egyetlen harmadik fél szolgáltatás sem látja, mit olvas.