Az ArchivesSpace a vezető nyílt forráskódú levéltári információkezelő rendszer, amelyet levéltárosok építettek levéltárosok számára. Egyetlen alkalmazásban egyesíti a gyűjteményezést, a rendezést, a leírást és a nyilvános hozzáférést. Ez támogatja a teljes levéltári életciklust, a kezdeti adományozástól a kutatók online hozzáféréséig.

Az ArchivesSpace saját VPS-en történő üzemeltetése az intézménye ellenőrzése alatt tartja a segédleteket, a gyűjteményezési nyilvántartásokat és a felhasználói adatokat. Mindez rekordonkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. A mellékelt személyzeti felület, nyilvános hozzáférési portál, REST API és OAI-PMH végpont teljes leíró és felfedező platformot biztosít a levéltárának. Ez a platform azonnal használható.