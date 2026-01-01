ArchivesSpace egy kattintással történő telepítése.
Nyílt forráskódú levéltári információkezelő rendszer kéziratok, iratok és digitális objektumok kezelésére.
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Erre jó a ArchivesSpace
Az ArchivesSpace a vezető nyílt forráskódú levéltári információkezelő rendszer, amelyet levéltárosok építettek levéltárosok számára. Egyetlen alkalmazásban egyesíti a gyűjteményezést, a rendezést, a leírást és a nyilvános hozzáférést. Ez támogatja a teljes levéltári életciklust, a kezdeti adományozástól a kutatók online hozzáféréséig.
Az ArchivesSpace saját VPS-en történő üzemeltetése az intézménye ellenőrzése alatt tartja a segédleteket, a gyűjteményezési nyilvántartásokat és a felhasználói adatokat. Mindez rekordonkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. A mellékelt személyzeti felület, nyilvános hozzáférési portál, REST API és OAI-PMH végpont teljes leíró és felfedező platformot biztosít a levéltárának. Ez a platform azonnal használható.
A ArchivesSpace főbb funkciói
Archiválási leírás
Erőforrások, gyarapodások, levéltári és digitális objektumok létrehozása és kezelése a DACS, ISAD(G) és ISAAR(CPF) szabványoknak megfelelően.
Nyilvános hozzáférési portál
Kutatók böngészik a keresési segédleteket, keresnek a gyűjteményekben és megtekintik a digitális objektumokat egy beépített nyilvános felfedező felületen keresztül.
EAD és MARCXML exportálás
Erőforrásrekordok exportálása EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS vagy Dublin Core formátumban a felfedező rétegekkel és konzorciális katalógusokkal való integráláshoz.
OAI-PMH betakarítás
Leíró metaadatok közzététele OAI-PMH protokollon keresztül, hogy az olyan aggregátorok, mint a DPLA vagy az Europeana, automatikusan begyűjthessék a gyűjteményeket.
REST API
Egy dokumentált JSON REST API lehetővé teszi az integrációkat digitális megőrzési rendszerekkel, ETL-folyamatokkal és egyedi felhasználói felületekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ArchivesSpace szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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