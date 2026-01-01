A Crafty Controller egy nyílt forráskódú webes GUI a Minecraft Java és Bedrock szerverek kezelésére egyetlen irányítópultról.

Felváltja az SSH-munkamenetek és képernyőfülek zsonglőrködését. Ehelyett szerverenkénti élő konzolokat, beépített fájlkezelőt, ütemezett feladatokat és egykattintásos biztonsági mentéseket kínál. Mindez egy letisztult webes felületbe van csomagolva, többfelhasználós, szerepalapú hozzáféréssel.

A Crafty saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi a világok, bővítménykonfigurációk és játékosadatok teljes tulajdonjogát az Ön által ellenőrzött hardveren.

Új szervereket indíthat népszerű jar típusokból — vanilla, Paper, Spigot, Forge és Bedrock — anélkül, hogy elhagyná a böngészőt. Megoszthatja a hatókörhöz rendelt adminisztrációt barátaival vagy moderátorokkal részletes engedélyekkel.