Akár 69% kedvezmény a Crafty Controller szolgáltatásra

Telepítse a Crafty Controller-t egyetlen kattintással.

Web alapú vezérlőpult több Minecraft Java és Bedrock szerver kezelésére egy irányítópultról.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Crafty Controller-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Crafty Controller szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Crafty Controller

A Crafty Controller egy nyílt forráskódú webes GUI a Minecraft Java és Bedrock szerverek kezelésére egyetlen irányítópultról.

Felváltja az SSH-munkamenetek és képernyőfülek zsonglőrködését. Ehelyett szerverenkénti élő konzolokat, beépített fájlkezelőt, ütemezett feladatokat és egykattintásos biztonsági mentéseket kínál. Mindez egy letisztult webes felületbe van csomagolva, többfelhasználós, szerepalapú hozzáféréssel.

A Crafty saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi a világok, bővítménykonfigurációk és játékosadatok teljes tulajdonjogát az Ön által ellenőrzött hardveren.

Új szervereket indíthat népszerű jar típusokból — vanilla, Paper, Spigot, Forge és Bedrock — anélkül, hogy elhagyná a böngészőt. Megoszthatja a hatókörhöz rendelt adminisztrációt barátaival vagy moderátorokkal részletes engedélyekkel.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Crafty Controller főbb funkciói

Többszerveres vezérlés

Elindíthat, figyelhet és üzemeltethet több Minecraft Java és Bedrock szervert párhuzamosan egyetlen irányítópultról.

Webes konzol

Élő szerver naplókat streamelhet és parancsokat küldhet a böngészőből, kereshető előzményekkel és szerverenként színkódolt kimenettel.

Ütemezett feladatok

Automatizálja a biztonsági mentéseket, az újraindításokat és a parancsvégrehajtást cron-szerű ütemezések alapján, hogy a szerverek kézi beavatkozás nélkül is egészségesen működjenek.

Szerepkör alapú hozzáférés

Felhasználók definiálása korlátozott jogosultságokkal, így a moderátorok és a közösségi tagok segíthetnek a szerverek üzemeltetésében root hozzáférés vagy érzékeny hitelesítő adatok nélkül.

Fájlkezelő

Böngészhet, szerkeszthet, feltölthet és letölthet szerverfájlokat — világokat, plugineket, konfigurációkat — közvetlenül a böngészőben, SSH vagy SFTP kliensek nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Crafty Controller szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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