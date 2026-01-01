Telepítse a Crafty Controller-t egyetlen kattintással.
Web alapú vezérlőpult több Minecraft Java és Bedrock szerver kezelésére egy irányítópultról.
Válasszon VPS csomagot a Crafty Controller szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Crafty Controller
A Crafty Controller egy nyílt forráskódú webes GUI a Minecraft Java és Bedrock szerverek kezelésére egyetlen irányítópultról.
Felváltja az SSH-munkamenetek és képernyőfülek zsonglőrködését. Ehelyett szerverenkénti élő konzolokat, beépített fájlkezelőt, ütemezett feladatokat és egykattintásos biztonsági mentéseket kínál. Mindez egy letisztult webes felületbe van csomagolva, többfelhasználós, szerepalapú hozzáféréssel.
A Crafty saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi a világok, bővítménykonfigurációk és játékosadatok teljes tulajdonjogát az Ön által ellenőrzött hardveren.
Új szervereket indíthat népszerű jar típusokból — vanilla, Paper, Spigot, Forge és Bedrock — anélkül, hogy elhagyná a böngészőt. Megoszthatja a hatókörhöz rendelt adminisztrációt barátaival vagy moderátorokkal részletes engedélyekkel.
A Crafty Controller főbb funkciói
Többszerveres vezérlés
Elindíthat, figyelhet és üzemeltethet több Minecraft Java és Bedrock szervert párhuzamosan egyetlen irányítópultról.
Webes konzol
Élő szerver naplókat streamelhet és parancsokat küldhet a böngészőből, kereshető előzményekkel és szerverenként színkódolt kimenettel.
Ütemezett feladatok
Automatizálja a biztonsági mentéseket, az újraindításokat és a parancsvégrehajtást cron-szerű ütemezések alapján, hogy a szerverek kézi beavatkozás nélkül is egészségesen működjenek.
Szerepkör alapú hozzáférés
Felhasználók definiálása korlátozott jogosultságokkal, így a moderátorok és a közösségi tagok segíthetnek a szerverek üzemeltetésében root hozzáférés vagy érzékeny hitelesítő adatok nélkül.
Fájlkezelő
Böngészhet, szerkeszthet, feltölthet és letölthet szerverfájlokat — világokat, plugineket, konfigurációkat — közvetlenül a böngészőben, SSH vagy SFTP kliensek nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Crafty Controller szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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