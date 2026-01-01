Telepítse a ClassQuiz-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Kahoot alternatíva élő, többjátékos osztálytermi kvízekhez, valós idejű pontozással.
Válasszon VPS csomagot a ClassQuiz szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ClassQuiz
A ClassQuiz egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű kvízplatform. Tanároknak, oktatóknak és pedagógusoknak tervezték, akik adatvédelmi szempontból jobb alternatívát keresnek a kereskedelmi osztálytermi kvízszolgáltatásokhoz. A játékosok PIN-kód megadásával csatlakoznak egy játékhoz bármilyen eszközön, valós időben válaszolnak a kérdésekre, és minden forduló után élő ranglistákat láthatnak.
A ClassQuiz saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a kvíztartalom, a tanulói válaszok és a fiókadatok felett. Ezenkívül elkerüli a felhasználónkénti licencdíjakat, és külső függőségek nélkül működik az iskolai hálózatokon. A technológiai stack tartalmazza az API-t, a háttérfolyamatot, a PostgreSQL-t, a Redis-t és a Meilisearch-öt a kvíz felfedezéséhez.
A ClassQuiz főbb funkciói
Valós idejű többjátékos
Futtasson élő kvízjátékokat, ahol a játékosok PIN-kóddal csatlakoznak és szinkronizált kérdésekre válaszolnak egy WebSocket kapcsolaton keresztül.
Kvíz szerkesztés
Készítsen feleletválasztós, ABCD, tartomány, szavazás és szöveges beviteli kérdéseket képekkel, időkorlátokkal és válaszonkénti pontozással.
Teljes szöveges keresés
Fedezze fel azonnal a nyilvános kvízeket egy beépített Meilisearch indexen keresztül, amely cím, címkék és leírás alapján rangsorolja az eredményeket.
Önállóan tárolt adatvédelem
Tartsa az összes kvízadatot, játékosneveket és válaszokat saját infrastruktúráján, harmadik féltől származó telemetria vagy analitika nélkül.
Képtárolás
Képek csatolása kérdésekhez beépített helyi tárhely használatával, vagy csatlakoztasson bármilyen S3-kompatibilis háttérrendszert a korlátlan média számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ClassQuiz szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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