A ClassQuiz egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű kvízplatform. Tanároknak, oktatóknak és pedagógusoknak tervezték, akik adatvédelmi szempontból jobb alternatívát keresnek a kereskedelmi osztálytermi kvízszolgáltatásokhoz. A játékosok PIN-kód megadásával csatlakoznak egy játékhoz bármilyen eszközön, valós időben válaszolnak a kérdésekre, és minden forduló után élő ranglistákat láthatnak.

A ClassQuiz saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a kvíztartalom, a tanulói válaszok és a fiókadatok felett. Ezenkívül elkerüli a felhasználónkénti licencdíjakat, és külső függőségek nélkül működik az iskolai hálózatokon. A technológiai stack tartalmazza az API-t, a háttérfolyamatot, a PostgreSQL-t, a Redis-t és a Meilisearch-öt a kvíz felfedezéséhez.