Az Apollo a vezető nyílt forráskódú platform a közösségi genom annotációhoz, amelyet a Generic Model Organism Database (GMOD) projekt fejlesztett. Egy JBrowse-alapú megjelenítő köré épül. Ez lehetővé teszi az intézmények közötti kurátoroknak, hogy egyidejűleg szerkesszék a génmodelleket, transzkriptumokat és jellemzőket megosztott referencia genomokon. Minden változás nyomon követhető, hozzárendelhető és azonnal látható a kollégák számára.

Az Apollo saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a saját annotációs adatokat az infrastruktúrádon belül tartja, ahelyett, hogy harmadik fél szerverein lennének. Kutatólaborok, konzorciumok és biotechnológiai csapatok egyetlen hiteles annotációs adatbázist kapnak. Emellett részletes, szervezetenkénti engedélyekkel és egy olyan kurálási előzménnyel rendelkeznek, amelyet teljes mértékben birtokolnak. Mindez anélkül történik, hogy érzékeny genomikai adatokat külsőleg megosztanának.