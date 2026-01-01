Telepítse az Apollót egyetlen kattintással.
Valós idejű, együttműködési genom annotációs szerkesztő, elosztott biológiai kutatócsoportok számára készült.
Válasszon VPS csomagot a Apollo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apollo
Az Apollo a vezető nyílt forráskódú platform a közösségi genom annotációhoz, amelyet a Generic Model Organism Database (GMOD) projekt fejlesztett. Egy JBrowse-alapú megjelenítő köré épül. Ez lehetővé teszi az intézmények közötti kurátoroknak, hogy egyidejűleg szerkesszék a génmodelleket, transzkriptumokat és jellemzőket megosztott referencia genomokon. Minden változás nyomon követhető, hozzárendelhető és azonnal látható a kollégák számára.
Az Apollo saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a saját annotációs adatokat az infrastruktúrádon belül tartja, ahelyett, hogy harmadik fél szerverein lennének. Kutatólaborok, konzorciumok és biotechnológiai csapatok egyetlen hiteles annotációs adatbázist kapnak. Emellett részletes, szervezetenkénti engedélyekkel és egy olyan kurálási előzménnyel rendelkeznek, amelyet teljes mértékben birtokolnak. Mindez anélkül történik, hogy érzékeny genomikai adatokat külsőleg megosztanának.
A Apollo főbb funkciói
Valós idejű közös szerkesztés
Több kurátor szerkeszti ugyanazt a genomot egyidejűleg, a változások azonnal továbbítódnak WebSocket-alapú szinkronizációval.
JBrowse-alapú megjelenítő
A JBrowse genomböngészőre épülve, azonnal használható, ismerős sávnavigációt, keresést és szekvencia-vizualizációt biztosít a kurátoroknak.
Organizmus-specifikus engedélyek
A részletes szerepalapú hozzáférés lehetővé teszi az adminisztrátoroknak, hogy olvasási, írási vagy adminisztrátori jogokat rendeljenek szervezetenként és felhasználói csoportonként.
Annotáció előzmények
Minden átirat szerkesztést, megjegyzést és funkcióváltozást rögzítünk a szerzővel és időbélyeggel, támogatva a teljes ellenőrzési és visszavonási munkafolyamatokat.
GFF3 és FASTA importálás
Töltsön be referencia genomokat és létező annotációkat szabványos bioinformatikai formátumokon keresztül, anélkül, hogy saját fejlesztésű konverzióra lenne szükség.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apollo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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