A Notifiarr egy saját üzemeltetésű kliens a Notifiarr.com szolgáltatáshoz. Mély integrációt biztosít a médiaautomatizálási stackje (Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és Plex) és egy központosított értesítési rendszer között. Hídként működik a helyi szolgáltatásai és a Notifiarr.com között. Közvetíti az eseményeket, egyedi munkafolyamatokat indít el, és valós idejű értesítéseket küld Discordra, Slackre és más platformokra.

A Notifiarr kliens saját VPS-en történő futtatásával teljes mértékben ellenőrizheti média stack integrációit. Így elkerülheti az egyes szolgáltatások internetre való kitettségét. Mindent egy letisztult webes felületen keresztül konfigurálhat. Figyelheti a rendszer állapotát és pontosan oda irányíthatja az értesítéseket, ahová szüksége van rájuk.