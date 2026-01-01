Telepítse a Notifiarr-t egyetlen kattintással.
Egységes kliens a Notifiarr.com-hoz, amely összeköti a médiavermedet hatékony értesítési és automatizálási munkafolyamatokkal.
Válasszon VPS csomagot a Notifiarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Notifiarr
A Notifiarr egy saját üzemeltetésű kliens a Notifiarr.com szolgáltatáshoz. Mély integrációt biztosít a médiaautomatizálási stackje (Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és Plex) és egy központosított értesítési rendszer között. Hídként működik a helyi szolgáltatásai és a Notifiarr.com között. Közvetíti az eseményeket, egyedi munkafolyamatokat indít el, és valós idejű értesítéseket küld Discordra, Slackre és más platformokra.
A Notifiarr kliens saját VPS-en történő futtatásával teljes mértékben ellenőrizheti média stack integrációit. Így elkerülheti az egyes szolgáltatások internetre való kitettségét. Mindent egy letisztult webes felületen keresztül konfigurálhat. Figyelheti a rendszer állapotát és pontosan oda irányíthatja az értesítéseket, ahová szüksége van rájuk.
A Notifiarr főbb funkciói
Starr App integráció
Csatlakoztassa a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és más alkalmazásokat a médiaesemények továbbításához, és automatikusan indítson egyéni értesítéseket.
Discord értesítések
Küldjön gazdag, testreszabható értesítéseket Discord csatornákra média alkotásokkal, metaadatokkal és műveletgombokkal.
Rendszerállapot-felügyelet
Figyelje a lemeztárhelyet, a CPU-t, a memóriát és a meghajtó állapotát egyetlen irányítópultról, automatikus riasztásokkal.
Plex & Tautulli Támogatás
Fogadjon éppen lejátszott frissítéseket, lejátszási eseményeket és felhasználói tevékenység értesítéseket közvetlenül a Plex Media Szerveréről.
Többplatformos riasztások
Értesítések továbbítása Slackre, Telegramra, e-mailre és más platformokra a Discord mellett a rugalmas kézbesítés érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Notifiarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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