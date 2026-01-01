Telepítse az NZBGetet egyetlen kattintással.
Hatékony Usenet bináris letöltő, amelyet C++ nyelven írtak, kifinomult webes UI-val és széleskörű automatizálási ökoszisztémával.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NZBGet
Az NZBGet egy nagy teljesítményű Usenet bináris letöltő, C++ nyelven íródott. Maximális átviteli sebességre, valamint minimális CPU- és memóriahasználatra tervezték. NZB fájlokat tölt le Usenet szerverekről, PAR2-vel javítja a hiányos bejegyzéseket, és kicsomagolja a RAR archívumokat. A végleges fájlokat utófeldolgozó szkripteknek vagy Arr alkalmazásoknak adja át. Mindezt egy reszponzív webes felhasználói felületről teszi, amely gyakorlatilag bármilyen hardveren fut.
Az NZBGet saját üzemeltetése VPS-en biztosítja, hogy letöltései 24/7 fussanak egy gyors hálózaton. Ezzel nem köti le otthoni számítógépét. Természetesen párosítható Sonarr, Radarr, Lidarr és más automatizálási eszközökkel. Ezek NZB URL-eket adnak át a REST API-ján keresztül.
A NZBGet főbb funkciói
Piacvezető átbocsátóképesség
A C++ kódbázis minimális CPU és memória többletterheléssel telíti a gyors Usenet kapcsolatokat, helyet hagyva más szolgáltatásoknak ugyanazon a VPS-en.
PAR2 javítás és kicsomagolás
Automatikus ellenőrzés, sérült bejegyzések javítása és RAR/RAR5 kibontás, így a befejezett letöltések a könyvtárába kerülnek, használatra készen.
Servarr-ready REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és hasonló eszközök közvetlenül átadják az NZB-ket a jól támogatott JSON-RPC API-n keresztül.
Nagy teljesítményű utófeldolgozás
A Hook szkriptek minden letöltési fázisban lehetővé teszik médiatár-vizsgálatok, értesítések, átkódolás vagy bármilyen egyedi munkafolyamat elindítását kategóriánként.
Reszponzív webes UI
Tiszta böngészőfelület sorbanállás-kezeléssel, szerverenkénti statisztikákkal és teljes konfigurációs hozzáféréssel — zökkenőmentesen működik asztali és mobil eszközökön.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NZBGet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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