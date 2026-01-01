Az NZBGet egy nagy teljesítményű Usenet bináris letöltő, C++ nyelven íródott. Maximális átviteli sebességre, valamint minimális CPU- és memóriahasználatra tervezték. NZB fájlokat tölt le Usenet szerverekről, PAR2-vel javítja a hiányos bejegyzéseket, és kicsomagolja a RAR archívumokat. A végleges fájlokat utófeldolgozó szkripteknek vagy Arr alkalmazásoknak adja át. Mindezt egy reszponzív webes felhasználói felületről teszi, amely gyakorlatilag bármilyen hardveren fut.

Az NZBGet saját üzemeltetése VPS-en biztosítja, hogy letöltései 24/7 fussanak egy gyors hálózaton. Ezzel nem köti le otthoni számítógépét. Természetesen párosítható Sonarr, Radarr, Lidarr és más automatizálási eszközökkel. Ezek NZB URL-eket adnak át a REST API-ján keresztül.