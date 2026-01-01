A Mixpost egy saját üzemeltetésű közösségi média platform. Ingyenes alternatívája a Buffer, Hootsuite és más kereskedelmi ütemezőknek. Ügynökségek, marketingesek és egyéni alkotók tervezhetnek, ütemezhetnek és tehetnek közzé tartalmat. Ezt több közösségi hálózaton, egyetlen naptárból tehetik meg. Fiókonkénti díjak, posztkorlátok vagy analitikai kvóták nélkül. A letisztult webes felhasználói felület vizuális tartalomütemezést, média könyvtárat, poszt sablonokat, valamint platformonkénti előnézeti megjelenítést biztosít.

A Mixpost saját üzemeltetése a VPS-en belül tartja minden posztját, ütemezett sorát, analitikai eseményét és csatlakoztatott közösségi fiókját. Így nem kell egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül mennie. Ez utóbbi megváltoztathatja az árazást vagy API sebességkorlátokat szabhat ki.