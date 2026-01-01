Telepítse a Mixpostot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű közösségi média ütemező és kezelő platform, amely a Buffer, a Hootsuite és más kereskedelmi ütemezők alternatívájaként épült.
Válasszon VPS csomagot a Mixpost szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mixpost
A Mixpost egy saját üzemeltetésű közösségi média platform. Ingyenes alternatívája a Buffer, Hootsuite és más kereskedelmi ütemezőknek. Ügynökségek, marketingesek és egyéni alkotók tervezhetnek, ütemezhetnek és tehetnek közzé tartalmat. Ezt több közösségi hálózaton, egyetlen naptárból tehetik meg. Fiókonkénti díjak, posztkorlátok vagy analitikai kvóták nélkül. A letisztult webes felhasználói felület vizuális tartalomütemezést, média könyvtárat, poszt sablonokat, valamint platformonkénti előnézeti megjelenítést biztosít.
A Mixpost saját üzemeltetése a VPS-en belül tartja minden posztját, ütemezett sorát, analitikai eseményét és csatlakoztatott közösségi fiókját. Így nem kell egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül mennie. Ez utóbbi megváltoztathatja az árazást vagy API sebességkorlátokat szabhat ki.
A Mixpost főbb funkciói
Többplatformos ütemezés
Ütemezzen be bejegyzéseket a Twitter/X-re, Facebookra, Instagramra, LinkedInre, Mastodonra és még sok másra egy egységes naptárból, platformonkénti előnézettel és testreszabással.
Fogd és vidd naptár
Vizuális tartalomnaptár húzás-ejtéses átütemezéssel, színkódolt kategóriákkal és tömeges műveletekkel a kampányok több héten át történő szervezéséhez.
Médiatár
Beépített médiatár kép- és videófeltöltéssel, automatikus formátumfelismeréssel, valamint újrahasználható elemekkel a bejegyzések és sablonok között.
Több munkaterület
A fiókok és kampányok különálló munkaterületekre szervezhetők, munkaterületenkénti felhasználói engedélyekkel – ideális olyan ügynökségek számára, amelyek sok ügyfelet kezelnek.
Jóváhagyási munkafolyamatok
Az opcionális jóváhagyási sorok segítségével a csapattagok piszkozatokat készíthetnek felülvizsgálatra, mielőtt ütemeznék vagy közzétennék azokat. Ez támogatja az ügynökségi ügyfelek munkafolyamatait.
REST API
A teljes REST API lehetővé teszi az integrációkat külső eszközökkel — tartalomgenerátorokkal, analitikai irányítópultokkal vagy egyedi regisztrációs űrlapokkal, melyek adatai sorokba kerülnek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mixpost szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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