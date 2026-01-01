Akár 69% kedvezmény a Mixpost szolgáltatásra

Telepítse a Mixpostot egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű közösségi média ütemező és kezelő platform, amely a Buffer, a Hootsuite és más kereskedelmi ütemezők alternatívájaként épült.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mixpostot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Mixpost szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mixpost

A Mixpost egy saját üzemeltetésű közösségi média platform. Ingyenes alternatívája a Buffer, Hootsuite és más kereskedelmi ütemezőknek. Ügynökségek, marketingesek és egyéni alkotók tervezhetnek, ütemezhetnek és tehetnek közzé tartalmat. Ezt több közösségi hálózaton, egyetlen naptárból tehetik meg. Fiókonkénti díjak, posztkorlátok vagy analitikai kvóták nélkül. A letisztult webes felhasználói felület vizuális tartalomütemezést, média könyvtárat, poszt sablonokat, valamint platformonkénti előnézeti megjelenítést biztosít.

A Mixpost saját üzemeltetése a VPS-en belül tartja minden posztját, ütemezett sorát, analitikai eseményét és csatlakoztatott közösségi fiókját. Így nem kell egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül mennie. Ez utóbbi megváltoztathatja az árazást vagy API sebességkorlátokat szabhat ki.

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Erre jó a {name}

A Mixpost főbb funkciói

Többplatformos ütemezés

Ütemezzen be bejegyzéseket a Twitter/X-re, Facebookra, Instagramra, LinkedInre, Mastodonra és még sok másra egy egységes naptárból, platformonkénti előnézettel és testreszabással.

Fogd és vidd naptár

Vizuális tartalomnaptár húzás-ejtéses átütemezéssel, színkódolt kategóriákkal és tömeges műveletekkel a kampányok több héten át történő szervezéséhez.

Médiatár

Beépített médiatár kép- és videófeltöltéssel, automatikus formátumfelismeréssel, valamint újrahasználható elemekkel a bejegyzések és sablonok között.

Több munkaterület

A fiókok és kampányok különálló munkaterületekre szervezhetők, munkaterületenkénti felhasználói engedélyekkel – ideális olyan ügynökségek számára, amelyek sok ügyfelet kezelnek.

Jóváhagyási munkafolyamatok

Az opcionális jóváhagyási sorok segítségével a csapattagok piszkozatokat készíthetnek felülvizsgálatra, mielőtt ütemeznék vagy közzétennék azokat. Ez támogatja az ügynökségi ügyfelek munkafolyamatait.

REST API

A teljes REST API lehetővé teszi az integrációkat külső eszközökkel — tartalomgenerátorokkal, analitikai irányítópultokkal vagy egyedi regisztrációs űrlapokkal, melyek adatai sorokba kerülnek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mixpost szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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