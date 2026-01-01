Az OpenBudgeteer egy saját üzemeltetésű személyes pénzügyi alkalmazás, amely a vödör alapú költségvetés-tervezési elvre épül – olyan eszközök ihlették, mint a YNAB és a Buckets. Minden bevételi dollárt meghatározott kiadási vödrökhöz rendel hozzá a hónap kezdete előtt. Ezáltal világos, tudatos tervet kap a pénzére, ahelyett, hogy a felmerülő kiadásokra reagálna.

A .NET és Blazor Server technológiával készült OpenBudgeteer teljes egészében a saját infrastruktúráján fut, így pénzügyi adatai soha nem kerülnek harmadik fél felhőjébe. PostgreSQL adatbázishoz csatlakozik a tartós tárolás érdekében, és támogatja az opcionális hitelesítést a biztonságos hozzáféréshez. Az Awesome Self-Hosted listán is szerepel. Ezért megbízható választás az adatvédelemre érzékeny felhasználók számára, akik egy hatékony, ingyenes alternatívát keresnek a kereskedelmi költségvetés-tervező szoftverek helyett.