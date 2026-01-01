Telepítse az OpenBudgeteer-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú vödör alapú költségvetés-tervező alkalmazás, amellyel strukturált, kategória alapú megközelítéssel irányíthatja személyes pénzügyeit.
Válasszon VPS csomagot a OpenBudgeteer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenBudgeteer
Az OpenBudgeteer egy saját üzemeltetésű személyes pénzügyi alkalmazás, amely a vödör alapú költségvetés-tervezési elvre épül – olyan eszközök ihlették, mint a YNAB és a Buckets. Minden bevételi dollárt meghatározott kiadási vödrökhöz rendel hozzá a hónap kezdete előtt. Ezáltal világos, tudatos tervet kap a pénzére, ahelyett, hogy a felmerülő kiadásokra reagálna.
A .NET és Blazor Server technológiával készült OpenBudgeteer teljes egészében a saját infrastruktúráján fut, így pénzügyi adatai soha nem kerülnek harmadik fél felhőjébe. PostgreSQL adatbázishoz csatlakozik a tartós tárolás érdekében, és támogatja az opcionális hitelesítést a biztonságos hozzáféréshez. Az Awesome Self-Hosted listán is szerepel. Ezért megbízható választás az adatvédelemre érzékeny felhasználók számára, akik egy hatékony, ingyenes alternatívát keresnek a kereskedelmi költségvetés-tervező szoftverek helyett.
A OpenBudgeteer főbb funkciói
Kategóriás költségvetés
Minden bevételi dollárt rendeljen hozzá előre meghatározott kiadási kategóriákhoz minden hónap elején, ezzel rendszerezve és nyomon követve pénzügyeit.
Teljes adatbirtoklás
Pénzügyi adatai kizárólag saját VPS-én tárolódnak — nincs harmadik féltől származó felhő, nincsenek előfizetési díjak és nincs gyártói függőség.
Opcionális hitelesítés
Védje költségvetését beépített felhasználónév- és jelszó-hitelesítéssel, így az érzékeny pénzügyi információk csak Ön számára lesznek hozzáférhetők.
PostgreSQL perzisztencia
Minden tranzakciót és költségvetési adatot tárol egy dedikált PostgreSQL adatbázisban a megbízható, összeomlásbiztos adatmegőrzéshez és az egyszerű biztonsági mentéshez.
Blazor Server UI
A modern, reszponzív webes felület, amelyet a Blazor Server hajt, gyors és interaktív költségvetés-készítési élményt biztosít közvetlenül a böngészőben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenBudgeteer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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