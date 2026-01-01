Telepítse az MLflow-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú platform ML kísérletek nyomon követésére, modellek kezelésére és LLM alkalmazások felügyeletére éles környezetben.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MLflow
Az MLflow a legnagyobb nyílt forráskódú AI mérnöki platform, több mint 60 millió havi letöltéssel. Lefedi a teljes gépi tanulási életciklust. Naplózza a kísérleti paramétereket és metrikákat, összehasonlítja a futtatásokat különböző konfigurációkban. Regisztrálja a modelleket telepítéshez, és kezeli azok előrehaladását a staging és production környezetekben. Natívan támogatja a PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain és tucatnyi más ML keretrendszer. Az autologgingon keresztül minimális kódmódosítást igényel az átvételhez.
A 3-as verzió kiterjeszti az MLflow-t az LLM korszakba. Ez OpenTelemetry-alapú elosztott nyomkövetést biztosít az ügynökök és LLM hívások számára. Szisztematikus értékelést kínál több mint 50 beépített bírálóval. Tartalmaz egy prompt regisztert teljes származáskövetéssel. Emellett egy AI Gateway-t is, amely az OpenAI, Anthropic és más szolgáltatók közötti forgalmat irányítja. Ez sebességkorlátozással és költségkontrollal működik. Az önálló üzemeltetés minden nyomkövetést, műterméket és modell metaadatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart.
A MLflow főbb funkciói
Kísérletkövetés
Naplózza a paramétereket, metrikákat, címkéket és összetevőket minden betanítási futtatáshoz. Hasonlítsa össze a kísérleteket egymás mellett a legjobb modellkonfiguráció azonosításához.
Modellregiszter
Központilag kezelheti az ML modelleket a teszt- és éles környezetekben, verziótörténettel, jóváhagyási munkafolyamatokkal és csapat szintű hozzáférés-vezérléssel.
LLM és ügynök nyomkövetés
Gyűjtse be az összes LLM hívás és ügynök lépés teljes OpenTelemetry-alapú nyomkövetését. Hárítsa el a késleltetést, a token költségeket és a kimeneti minőséget éles környezetben.
LLM értékelés
Végezzen szisztematikus értékeléseket 50+ beépített metrika és LLM bírák segítségével. Kövesse nyomon a minőségromlásokat, mielőtt elérik az éles felhasználókat.
Felszólítás regiszter
Verziózza, tesztelje és telepítse a promptokat teljes származáskövetéssel. Automatikusan optimalizálja a promptokat a legmodernebb algoritmusok felhasználásával a feladat teljesítményének javítása érdekében.
AI átjáró
LLM kérések irányítása OpenAI, Anthropic és más szolgáltatók között egy egységes, OpenAI-kompatibilis API-n keresztül, sebességkorlátozással és költségellenőrzéssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MLflow szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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