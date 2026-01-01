Az MLflow a legnagyobb nyílt forráskódú AI mérnöki platform, több mint 60 millió havi letöltéssel. Lefedi a teljes gépi tanulási életciklust. Naplózza a kísérleti paramétereket és metrikákat, összehasonlítja a futtatásokat különböző konfigurációkban. Regisztrálja a modelleket telepítéshez, és kezeli azok előrehaladását a staging és production környezetekben. Natívan támogatja a PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain és tucatnyi más ML keretrendszer. Az autologgingon keresztül minimális kódmódosítást igényel az átvételhez.

A 3-as verzió kiterjeszti az MLflow-t az LLM korszakba. Ez OpenTelemetry-alapú elosztott nyomkövetést biztosít az ügynökök és LLM hívások számára. Szisztematikus értékelést kínál több mint 50 beépített bírálóval. Tartalmaz egy prompt regisztert teljes származáskövetéssel. Emellett egy AI Gateway-t is, amely az OpenAI, Anthropic és más szolgáltatók közötti forgalmat irányítja. Ez sebességkorlátozással és költségkontrollal működik. Az önálló üzemeltetés minden nyomkövetést, műterméket és modell metaadatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart.