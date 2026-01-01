A Snapdrop egy gyönyörűen egyszerű, web alapú fájlmegosztó eszköz, amely kiküszöböli a fájlok eszközök közötti átvitelének súrlódását. Az Apple AirDrop ihlette, de minden platformon és böngészőben működik. A Snapdrop automatikusan felfedezi az azonos hálózaton lévő eszközöket, és azonnali peer-to-peer átvitelt tesz lehetővé — fiókok, alkalmazástelepítések és konfiguráció nélkül.

A Snapdrop saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető fájlmegosztó környezetet hoz létre, teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül. A nyilvános Snapdrop.net szolgáltatással ellentétben az Ön saját üzemeltetésű példánya az összes felderítési és átviteli adatot a saját hálózatán tartja. Ez kritikus fontosságú a bizalmas információkat kezelő vagy szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkező környezetben működő szervezetek számára.