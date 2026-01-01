Telepítse a Snapdropot egykattintásos telepítéssel.
Böngészőalapú helyi fájlmegosztás az AirDrop mintájára – fiókok és alkalmazások nélkül, minden platformon működik.
Válasszon VPS csomagot a Snapdrop szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Snapdrop
A Snapdrop egy gyönyörűen egyszerű, web alapú fájlmegosztó eszköz, amely kiküszöböli a fájlok eszközök közötti átvitelének súrlódását. Az Apple AirDrop ihlette, de minden platformon és böngészőben működik. A Snapdrop automatikusan felfedezi az azonos hálózaton lévő eszközöket, és azonnali peer-to-peer átvitelt tesz lehetővé — fiókok, alkalmazástelepítések és konfiguráció nélkül.
A Snapdrop saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető fájlmegosztó környezetet hoz létre, teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül. A nyilvános Snapdrop.net szolgáltatással ellentétben az Ön saját üzemeltetésű példánya az összes felderítési és átviteli adatot a saját hálózatán tartja. Ez kritikus fontosságú a bizalmas információkat kezelő vagy szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkező környezetben működő szervezetek számára.
A Snapdrop főbb funkciói
Nulla konfiguráció
Az azonos hálózaton lévő eszközök automatikusan felfedezik egymást — nyissa meg a böngészőt, tekintse meg eszközeit, és azonnal kezdje meg a megosztást.
Platformfüggetlen támogatás
Működik Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereken, bármely modern böngészőből, alkalmazás telepítése nélkül, bármely eszközön.
Egyenrangú felek közötti átutalások
A WebRTC-alapú közvetlen átvitelek biztosítják, hogy a fájlok eszközök között mozogjanak anélkül, hogy a szerverén keresztül irányítanák őket, ezzel maximalizálva a sebességet és az adatvédelmet.
Korlátlan fájlméret
Bármilyen méretű fájlokat átvihet a felhőalapú megosztó szolgáltatások által előírt feltöltési korlátozások vagy tömörítés nélkül.
Nincs szükség fiókokra
Teljesen anonim megosztás — nincs regisztráció, nincsenek személyes adatok, és a továbbított fájlokat sem tároljuk tartósan.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Snapdrop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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