A JupyterLab a Jupyter Notebook modern utódja. Rugalmas, többpaneles felületet kínál, amely interaktív notebookokat, terminált, kódszerkesztőt, fájlböngészőt és kimeneti megjelenítőket egyesít egy böngészőalapú munkaterületen. Több mint 40 nyelvi kernelt támogat, és integrálódik a Git-tel, adatbázisokkal és felhőalapú tárolókkal egy gazdag bővítmény-ökoszisztémán keresztül.

A JupyterLab VPS-en történő hosztolása dedikált számítási erőforrásokat biztosít az adatelemzőknek és kutatóknak, végrehajtási időkorlátok, memóriakorlátok és munkamenet-visszaállítások nélkül. A telepített csomagok, konfigurált környezetek és gyorsítótárazott adatkészletek megmaradnak a munkamenetek között, megszüntetve a felhőalapú notebook szolgáltatásokra jellemző állandó újratelepítési ciklust.