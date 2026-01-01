Telepítse a JupyterLabot egyetlen kattintással.
Következő generációs, web alapú IDE interaktív jegyzetfüzetekhez, terminálokhoz és kódszerkesztőkhöz, egy egységes adat tudományi környezetben.
Válasszon VPS csomagot a JupyterLab szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a JupyterLab
A JupyterLab a Jupyter Notebook modern utódja. Rugalmas, többpaneles felületet kínál, amely interaktív notebookokat, terminált, kódszerkesztőt, fájlböngészőt és kimeneti megjelenítőket egyesít egy böngészőalapú munkaterületen. Több mint 40 nyelvi kernelt támogat, és integrálódik a Git-tel, adatbázisokkal és felhőalapú tárolókkal egy gazdag bővítmény-ökoszisztémán keresztül.
A JupyterLab VPS-en történő hosztolása dedikált számítási erőforrásokat biztosít az adatelemzőknek és kutatóknak, végrehajtási időkorlátok, memóriakorlátok és munkamenet-visszaállítások nélkül. A telepített csomagok, konfigurált környezetek és gyorsítótárazott adatkészletek megmaradnak a munkamenetek között, megszüntetve a felhőalapú notebook szolgáltatásokra jellemző állandó újratelepítési ciklust.
A JupyterLab főbb funkciói
Egységes munkaterület
Dolgozzon jegyzetfüzetekkel, terminálokkal, szövegszerkesztőkkel és fájlböngészőkkel egyszerre egy rendezhető, többpaneles felületen – nincs kontextusváltás az eszközök között.
Többnyelvű kernelek
Futtasson Python, R, Julia és több mint 40 más nyelvi magot, váltogatva közöttük ugyanazon a munkameneten belül, hogy a legjobb eszközt használhassa minden feladathoz.
Beépített terminál
Telepítsen csomagokat pip vagy conda segítségével, kezeljen Git tárolókat, és futtasson rendszerparancsokat közvetlenül a böngészőből, külön SSH kliens nélkül.
Valós idejű együttműködés
Ossza meg a jegyzetfüzet-munkameneteket csapattársaival egyidejű szerkesztés céljából, lehetővé téve az élő páros elemzést és a kollaboratív modellfejlesztést.
Bővítmény ökoszisztéma
Bővítse a JupyterLab-et Git integrációval, adatbázis-csatlakozókkal, változóellenőrzőkkel és vizualizációs eszközökkel a közösségi bővítmények növekvő könyvtárán keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a JupyterLab szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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