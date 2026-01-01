Telepítse a Ralllyt egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett ütemező eszköz a legjobb dátum és időpont közös kiválasztására csoportok, csapatok és időzónák között.
Válasszon VPS csomagot a Rallly szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Rallly
A Rallly egy adatvédelmi szempontból barátságos, nyílt forráskódú ütemező és csoportos szavazó eszköz, amelyet a Doodle és hasonló SaaS alkalmazások kiváltására terveztek. A szervezők létrehoznak egy szavazást javasolt dátum/időpont opciókkal, megosztanak egy linket, a válaszadók pedig kiválasztják, mely időpontok felelnek meg nekik. A résztvevőknek nem szükséges fiók. A szervezői irányítópult ezután kiemeli a legnépszerűbb időpontokat, megkönnyítve a végső időpont megerősítését.
A Rallly saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi a résztvevők e-mail címeit, a válaszadatokat és a megbeszélési témákat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Ez nem egy harmadik féltől származó ütemezési szolgáltatáson történik. A platform támogatja a több időzónát, a zárolt opciókat, az egyedi márkajelzést és az e-mail alapú „magic-link” hitelesítést a szervezők számára. Az egész rendszer egyetlen Next.js konténeren és PostgreSQL adatbázison fut. Ez elég kicsi személyes használatra, de elég robusztus egy kis csapat vagy klub számára.
A Rallly főbb funkciói
Csoportos időpont-egyeztetések
Javasoljon több dátum- és időpontlehetőséget, gyűjtse össze a meghívottak elérhetőségét, és mutassa meg a legjobb időpontot — Doodle-stílusú szavazások, szavazásonkénti díjak nélkül.
Időzóna-kompatibilis
Jelenítse meg az összes lehetőséget minden válaszadó helyi időzónájában automatikusan, így a megosztott csapatok fejben számolás nélkül választhatnak időpontokat.
Fiók nélküli válaszok
A meghívottak névvel és opcionális e-mail címmel szavaznak — regisztráció, jelszó és akadályok nélkül —, míg a szervezők fiókokat tartanak fenn a szavazások kezelésére.
Magic-link bejelentkezés
A szervezők e-mailben küldött varázslatos linkeken keresztül jelentkeznek be jelszavak helyett, ezzel minimalizálva a hitelesítő adatok felületét, a kényelem megtartása mellett.
Lezárt és rejtett opciók
Zárolja a kiválasztott opciót a válaszok rögzítéséhez, vagy rejtse el az opciókat a szavazás lezárása után — hasznos a végső döntés megerősítéséhez, további változtatások nélkül.
Egyedi márka
Állítsa be saját webhelynevét, logóját és témáját, hogy a felmérések a szervezete részének tűnjenek, ahelyett, hogy egy általános SaaS céloldal lennének.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rallly szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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