A Rallly egy adatvédelmi szempontból barátságos, nyílt forráskódú ütemező és csoportos szavazó eszköz, amelyet a Doodle és hasonló SaaS alkalmazások kiváltására terveztek. A szervezők létrehoznak egy szavazást javasolt dátum/időpont opciókkal, megosztanak egy linket, a válaszadók pedig kiválasztják, mely időpontok felelnek meg nekik. A résztvevőknek nem szükséges fiók. A szervezői irányítópult ezután kiemeli a legnépszerűbb időpontokat, megkönnyítve a végső időpont megerősítését.

A Rallly saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi a résztvevők e-mail címeit, a válaszadatokat és a megbeszélési témákat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Ez nem egy harmadik féltől származó ütemezési szolgáltatáson történik. A platform támogatja a több időzónát, a zárolt opciókat, az egyedi márkajelzést és az e-mail alapú „magic-link” hitelesítést a szervezők számára. Az egész rendszer egyetlen Next.js konténeren és PostgreSQL adatbázison fut. Ez elég kicsi személyes használatra, de elég robusztus egy kis csapat vagy klub számára.