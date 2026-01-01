A Bookshelf a Readarr közösség által karbantartott utódja, amely ugyanazon az arr keretrendszeren alapul, amely a Sonarrt és a Radarrt is működteti. Figyeli kedvenc szerzőit és nyomon követi az új kiadásokat. Automatikusan letölti és rendszerezi a könyveket a meglévő letöltő kliensein keresztül. Ezek közé tartozik a qBittorrent, a Transmission, a SABnzbd és az NZBGet. Ezt követően tiszta metaadatokkal beilleszti őket a Calibre vagy Calibre-Web könyvtárába.

A Bookshelf VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a szolgáltatás 24/7-ben fusson. Így a kiadások azonnal rögzítésre kerülnek, amint megjelennek. Mindez anélkül történik, hogy egy otthoni gép online állapotától függne. A tartós kötetek megőrzik a szerzőlistákat, minőségi profilokat és letöltési előzményeket a konténerfrissítések során.