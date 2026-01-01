Telepítse a Bookshelf-et egyetlen kattintással.
A közösség aktív újjáélesztése a Readarr számára az e-könyv és hangoskönyv könyvtárkezelés automatizálására.
Válasszon VPS csomagot a Bookshelf szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bookshelf
A Bookshelf a Readarr közösség által karbantartott utódja, amely ugyanazon az arr keretrendszeren alapul, amely a Sonarrt és a Radarrt is működteti. Figyeli kedvenc szerzőit és nyomon követi az új kiadásokat. Automatikusan letölti és rendszerezi a könyveket a meglévő letöltő kliensein keresztül. Ezek közé tartozik a qBittorrent, a Transmission, a SABnzbd és az NZBGet. Ezt követően tiszta metaadatokkal beilleszti őket a Calibre vagy Calibre-Web könyvtárába.
A Bookshelf VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a szolgáltatás 24/7-ben fusson. Így a kiadások azonnal rögzítésre kerülnek, amint megjelennek. Mindez anélkül történik, hogy egy otthoni gép online állapotától függne. A tartós kötetek megőrzik a szerzőlistákat, minőségi profilokat és letöltési előzményeket a konténerfrissítések során.
A Bookshelf főbb funkciói
Automatizált szerzőkövetés
Figyelje a teljes szerzői bibliográfiákat és sorozatokat, így minden új kiadás automatikusan letöltésre kerüljön kézi keresés nélkül.
Többformátumú e-könyv támogatás
Támogatja az EPUB, MOBI, AZW3, PDF és hangoskönyv formátumokat, beleértve az M4B-t is, így egy eszközt biztosítva a teljes digitális könyvtárához.
Kliens integráció letöltése
Csatlakozik qBittorrenthez, Transmissionhöz, Deluge-hoz, SABnzbd-hez és NZBGethez, így a könyvek a könyvtárába kerülnek azon kliensen keresztül, amelyet már használ.
Calibre könyvtár szinkronizálása
Közvetlenül integrálódik a Calibre és Calibre-Web rendszerekkel, hogy automatikusan importálja az új beszerzéseket konzisztens metaadatokkal és mappaelnevezéssel.
Minőségi profil kezelés
Profilonként határozza meg a kívánt formátumokat és a tartalék opciókat, biztosítva, hogy a letöltések kézi beavatkozás nélkül megfeleljenek az Ön minőségi szabványainak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bookshelf szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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